La câteva luni de la despărțirea de Marian Vanghelie, Oana Mizil a vorbit din nou despre acest subiect sensibil pentru ea. Ea mărturisește că păstrează legătura cu fostul partener și își cresc fetița cu cea mai mare atenție. De curând, Oana Mizil și fiica sa, Maria, au fost împreună în vacanță, în Italia, unde s-au bucurat de fiecare moment petrecut împreună.

Cât despre o împăcare, Oana nu știe ce se va întâmpla pe viitor. Acum, Marian Vanghelie se înțelege mult mai bine cu mama fetiței sale și păstrează o relație civilizată.

„Suntem bine, și eu, și fetița. Tot timpul vorbesc cu Marian la telefon despre fetiță. Vorbim mai des decât înainte și ne înțelegem mai bine. Nu știu dacă o să ne mai împăcăm, asta doar Dumnezeu știe ce o să fie cu noi. Eu sunt bine așa cum sunt. Tocmai ce am venit dintr-o vacanță, de câteva zile. Am fost cu fata în Italia, am fost puțin și la schi. Ne este bine așa. În orice caz, suntem mult mai liniștite”, a declarat Oana Mizil pentru Click!

Recent, politicianul a fost surprins în compania unei alte femei, la un restaurant din București. Oana Mizil știe cine este femeia cu care Marian Vanghelie s-a întâlnit în oraș și spune că acesta nu și-a făcut o nouă relație.

„Despre acele imagini care au apărut cu Marian pot să spun că o cunosc pe acea doamnă. Au avut doar o întâlnire de lucru, nu este problemă.”

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au despărțit

Oana Mizil a făcut primele declarații după despărțirea de Marian Vanghelie. Aceasta a povestit în cadrul emisiunii „Teo Show”, în noiembrie, despre perioada grea prin care familia ei a trecut. Cei doi au împreună o fetiță și speră ca despărțirea dintre ea și politician să nu fie definitivă.

„Suntem într-o perioadă… Nouă ne place să spunem de pauză, să ne regăsim. Sentimentul de iubire încă există. Mă doare foarte mult să văd prin ce trece. E o perioadă grea a vieții lui. Îi sunt alături în toate, îl sprijin, îl înțeleg. I-am înțeles durerea, i-am înțeles stările, el oricum este un personaj vulcanic, bun. Râdea foarte mult, acum nu mai râde. Eu încă am speranța că vine o minune peste noi și că va fi acasă cu noi, nu acolo unde vor să îl bage unii, și să formăm din nou o familie”, spunea Oana Mizil la Kanal D.

„Dacă Marian va păți ceva, îi voi fi alături, e tatăl fetiței mele. Este omul la care am ținut enorm și la care țin. Dacă va păți ceva, voi merge acolo, așa cum am făcut și în 2015, îmi dau și lacrimile”, a mai adăugat Oana Mizil, cu lacrimi în ochi.

În anul 2015, Marian Vanghelie a fost condamnat la închisoare, în dosarul în care a fost judecat pentru luare de mită și abuz în serviciu.



