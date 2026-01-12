Actorul în vârstă de 47 de ani s-a născut la București, iar de-a lungul carierei lui a primit trei premii Gopo: cel mai bun actor în rol principal pentru prestațiile din filmele „Arest” și „Oameni de treabă” și cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „Libertate”.

Mai mult decât atât, Iulian Postelnicu a avut parte și de o a patra nominalizare, însă pentru rolul secundar din filmul „Un etaj mai jos” nu a primit premiul Gopo.

După ce a apărut în „Plaha”, Mihai Bobonete a vorbit pe Facebook despre rolul actorului din producția care se vede pe Netflix, iar Oana Pellea, una dintre figurile emblematice ale filmului și teatrului din România, și-a spus și ea părerea.

„Iulian Postelnicu a devenit o garanție a calității! Felicitări”, a scris Oana Pellea pe Facebook, în dreptul postării pe care a făcut-o Mihai Bobonete.

În mesajul pe care îl postase pe celebra rețea de socializare, comediantul din „Las Fierbinți” îl lăuda pe Iulian Postelnicu.

„Nu aveam nici cel mai mic dubiu că Iulian Postelnicu e un excelent actor, iar în seria asta e foarte bun. Igor Cobileanski a făcut o treabă foarte bună și «Plaha» arată foarte bine! Mai e ceva: curajul de a face o serie pe baza unui subiect destul de real este de aplaudat. Nice! După Tom Segura, Dave și Ricky, a intrat excelent”, a scris Mihai Bobonete pe Facebook.

