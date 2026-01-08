Nominalizat de patru ori la premiile cinematografice românești oferite de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, Iulian Postelnicu a primit premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol principal pentru prestațiile din filmele „Arest” și „Oameni de treabă”, dar și premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru prestația din filmul „Libertate”. Iar o altă nominalizare a primit-o pentru filmul „Un etaj mai jos”, acolo unde a avut rol secundar.

Acum, actorul face din nou senzație în serialul moldovenesc „Plaha”, care a devenit un adevărat fenomen pe Netflix. Mihai Bobonete s-a uitat la producție, după care i-a lăudat pe Facebook pe actorul Iulian Postelnicu pentru prestația lui, și pe regizorul Igor Cobileanski pentru munca depusă.

„Nu aveam nici cel mai mic dubiu că Iulian Postelnicu e un excelent actor, iar în seria asta e foarte bun. Igor Cobileanski a făcut o treabă foarte buna și «Plaha» arată foarte bine! Mai e ceva: curajul de a face o serie pe baza unui subiect destul de real este de aplaudat. Nice! După Tom Segura, Dave și Ricky, a intrat excelent”, a scris Mihai Bobonete pe Facebook.

Un fan i-a amintit comediantului că Iulian Postelnicu s-a aflat pentru scurt timp și în serialul „Las Fierbinți”, după care a fost dat afară. „A plecat din «Las Fierbinți» că avea puțină treabă”, a spus internautul.

Iulian Postelnicu a văzut postarea și a reacționat imediat la mesajul fanului. „N-aveam, am fost un pic idiot. Altfel, când avem povești, mai scriem și noi, Leonid Doni și cu mine, câte una pentru «Las Fierbinți»”, a spus actorul, care în dreptul mesajului a postat și un emoticon cu un bărbat care își dă singur o palmă peste față, semn că regretă plecarea din serialul de la PRO TV.

În urmă cu mai mulți ani, Iulian Postelnicu a vorbit și în cadrul unui podcast despre modul în care a fost înlăturat din serialul „Las Fierbinți”.

„Am intrat și în «Las Fierbinți», de unde am și ieșit repede. După primul sezon, din vina mea! Regret, da. Pentru că eram plin de bani acum… Era o ramură foarte bună asta. Eu regret că am fost suficient de tâmpit încât să nu fiu deștept! Pentru că n-am știut să văd cum poate să crească proiectul în viitor și m-am apucat eu să vorbesc că nu e, domnule, ce trebuie, că nu e bine… Nu e vorba despre libertate. Dragoş Buliga, scenaristul serialului, oferă libertate de exprimare. E vorba de un soi de aroganță pe care am manifestat-o”, afirma actorul în trecut.

