Personajul principal din serial se apropie izbitor de cel al controversatului oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc. Premiera oficială a avut loc pe 29 august 2025, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, iar difuzarea integrală a început pe 15 septembrie. Acesta este disponibil și online, pe canalul de YouTube, astfel că poate fi văzut și în România!

„Plaha” trebuia inițial să se numească „Șacalii”

„Plaha” este rezultatul unei colaborări între Jurnal TV, Magnet Production și Quantum Media Creative din București. Inițial, producția purta titlul provizoriu „Șacalii”, însă a fost lansată sub numele „Plaha”.

„Plaha” este un serial care explorează legăturile dintre politică, corupție și crima organizată din Republica Moldova. Subiectul urmărește ascensiunea și căderea unui personaj prins între politică, relații externe și asasinate la comandă.

Unul dintre episoade prezintă un consilier prezidențial român prins într-o situație compromițătoare, într-o interpretare a actorului Bogdan Farcaș. În scenă, acesta este filmat la un hotel al lui „Plaha”, după ce petrece noaptea cu două dame de companie, iar a doua zi este șantajat să cedeze controlul afacerilor unei companii românești către oligarh.

„Probabil noi am vrea să credem că e o istorie captivantă, cu incursiuni indiscrete în politicul moldovenesc din ultimii 30 de ani. E un amestec de thriller, poveste de dragoste, investigație, dar, în primul rând, un serial artistic. Unele lucruri sunt inspirate din realitate, altele inventate de noi. Dincolo de metaforă, asemănările cu traseul oligarhului Vladimir Plahotniuc sunt evidente. Acestea dau serialului o încărcătură explozivă”, a spus regizorul Igor Cobileanski pentru Jurnal TV.

Cea mai mare producție din istoria Moldovei

Cu peste 100 de zile de filmare, 150 de actori și zeci de locații, „Plaha” devine cea mai amplă producție realizată vreodată în Republica Moldova. Directorul de imagine Cristian Gugu a descris proiectul drept „o frescă metaforică a unei stări de fapt care a marcat ultimii 30 de ani”. Dincolo de scenariul intens și distribuția complexă, serialul ridică miza producțiilor cinematografice din regiune și deschide, astfel, un nou capitol pentru filmul moldovenesc.

Iulian Postelnicu interpretează rolul principal, un lider prins între politică, bani murdari și asasinate. Acesta este subtil inspirat din figura oligarhului Vladimir Plahotniuc. Alin Pătru dă viață ambasadorului american la Chișinău, implicat în negocieri discrete și aluzii diplomatice.

Anamaria Rusu este Rodica, personajul sensibil care leagă povestea și emoțiile. Ada Lupu o întruchipează pe victima devenită revoluționară, cea care își ia revanșa asupra protagonistului-antagonist.

Bogdan Farcaș intră perfect în rolul consilierului prezidențial român, care își etalează latura coruptibilă, însă nu a banilor, ci una pentru femei. Pentru el, este totul până la femei, nu până la bani! Petru Ciobanu completează tabloul cu rolul anchetatorului Viorel Oțel, cel care aduce suspansul anchetei și tensiunea justiției într-o lume dominată de corupție și violență.

Cine este Igor Cobileanski

Igor Cobileanski s-a născut pe 24 februarie 1974, la Comrat, și este unul dintre cei mai apreciați regizori moldoveni. A debutat în 1988, în filmul „Durerea”, și a absolvit Regia de Film și TV la București, unde s-a stabilit ulterior.

În anii 90, în plină criză a industriei de cinema din Moldova, a fost susținut de „Casa lumea deschisă” a Lorinei Bălteanu. În palmares are filme premiate precum „Când se stinge lumina” (2005), „La limita de jos a cerului” (2013) și „Afacerea Est” (2016), dar și producții internaționale pentru HBO.

