Și-ar fi dorit ca tatăl ei să fie mai apropiat de ea și să-i fie alături în momentele importante din viața ei. Petre Roman este destul de absent din viața fiicei sale în ultimii ani, iar Oana Roman suferă cumplit din această cauză. Într-un interviu, vedeta a mărturisit că acesta nu i-a fost alături nici de Crăciun, dar nici nu a venit să își vadă nepoata de ziua ei. Deși ar vrea să-l înțeleagă, ea nu reușește să facă acest lucru și este foarte afectată de această lipsă de comunicare.

„Din păcate, noi ne vedem mult prea rar, în ultimii ani, asta este cea mai mare durere a sufletului meu. Mă doare fizic și psihic, cumva, din ce în ce mai tare. Dacă e ceva care mă apasă îngrozitor și care îmi lipsește cel mai tare este această lipsă de comunicare cu tata, această lipsă a prezenței lui fizice, atât în viața mea, cât și a fiicei mele. Oricât de mult aș dori să îl înțeleg, nu reușesc.

Mă gândeam că au trecut Crăciunul și ziua Izabelei, că urmează ziua mea, iar tata nu a fost prezent lângă noi, în niciunul dintre aceste momente. Am multe amintiri frumoase cu tata. Am însă și una de suflet, de când aveam vreo 7-8 ani. Tata este pasionat de munte, iar pe vremea aceea mergea în fiecare weekend la Predeal și urca până la Susai.

A promis că mă va lua și pe mine, așa că într-o sâmbătă m-a trezit foarte devreme și am plecat amândoi cu trenul. Am urcat împreună la Susai, dar, pe drumul de întoarcere, ne-a prins o ploaie absolut îngrozitoare, mi-era foarte greu să cobor. M-a luat în spinare și a coborât așa cu mine, tot drumul. Am ajuns la gară, am urcat într-un tren internațional, cred că venea din Ungaria, avea cușetă. Nu am găsit locuri libere, așa că am stat amândoi pe culoar, până la București. E o amintire foarte dragă cu el…”, a povestit Oana Roman pentru ego.ro.

Recomandări „Mama mi-a arătat actele pe locul de veci ca să-i găsesc mormântul dacă mă întorc vreodată”. Mărturiile rușilor din ultimul tren Sankt Petersburg-Helsinki

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Oana Roman: „De la tata am luat rigurozitatea”

Chiar dacă Petre Roman nu i-a fost alături în momentele importante și în ultimii ani a fost mai distant față de ea, Oana vorbește întotdeauna cu mândrie și respect de tatăl ei. Fiica fostului premier al României a mărturisit ce calități a moștenit de la tatăl ei, dar și de la mama sa. Mioara Roman se află internată într-un azil de lux, unde are parte de cele mai bune îngrijiri.

„Am luat câte ceva de la fiecare dintre ei. De la tata am luat rigurozitatea, sunt perfecționistă, așa, ca el, îmi place să fac totul cu minuțiozitate. Îmi iubesc proiectele, meseria de a face PR și evenimente, dar îmi place foarte mult și ceea ce fac în zona online. O fac cu mare responsabilitate, pentru ca totul să fie făcut cu grijă și bine făcut. Sentimentul lucrului bine făcut l-am observat la tata, cât am stat împreună, este foarte serios și atent în tot ceea ce face.

De la mama am luat pasiunea pentru cărți, pentru cultură, pentru artă. De fapt, de la ambii am moștenit asta. Eu sunt însă ca mama, Berbec, sunt o fire mai impulsivă, de la ea am moștenit această impulsivitate. Uneori mi-a deservit, dar m-a și ajutat să fac lucruri care pentru alții sunt greu de făcut. De la mama am primit foarte multe lecții frumoase de viață, iubirea și respectul față de oameni și față de cei care muncesc cinstit, față de orice meserie. Pasiunea pentru limbi străine o am de la amândoi, iar de la tata am abilitatea de a învăța foarte repede. Mi-a dat Dumnezeu multe lucruri bune, pe care le-am primit de la părinții mei”, a spus vedeta.

GSP.RO Un mare campion al României a părăsit țara și de peste 10 ani lucrează într-o fabrică. Fără să-i fie rușine de ce face, bărbatul pune o întrebare

Playtech.ro ȘOC! Ce s-a găsit în mașina bărbatului care a atacat în această dimineață Ambasada Rusiei! IREAL ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Cine e Bogdan Drăghici, bărbatul care a intrat cu maşina în gardul Ambasadei Rusiei. Avea o condamnare pentru că şi-ar fi abuzat sexual fiica

HOROSCOP Horoscop 6 aprilie 2022. Fecioarele ar fi bine să încerce să descopere, în partea bună din ființa lor, toleranță și bunăvoință

Știrileprotv.ro Care este ultimul mesaj postat de Bogdan Drăghici înainte să se sinucidă

Orangesport.ro Răzbunarea oligarhului pedepsit de Putin. A dezvăluit următoarele 3 ţări europene atacate de Rusia: "Societatea rusă se pregăteşte"