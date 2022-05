„Şi acum vine şi „celebra” care tot plătită e… „doar” ca să vorbească de caca însă… Stai că vă şi arată. Na… acu fiecare cu ce poate şi ce i de oferă. DA MOCA SĂ FIE!!!

Adeluţo, da’ aparatu’ ăla de muls lapte pe care îl forjai de ce nu îl mai arăţi mămicilor? … a… am înţeles, nu mai eşti plătită pentru ălă şi te „preocupi” doar dacă e pe caşcaval. Vedeţi?

Ea e plătită să vorbească. Uite bucuria, mă, da’ acu’ aveţi un buzunărel aici. Hai, poftă bună, nebunele „fierte” pe instagram şi coduri şi aronduri de la „dive”.

Vezi că ai uitat să pui PARTENERIAT PLĂTIT, deşi toată lumea ştie că iei şi bani, măi „vedeto”. Auziţi, când o vedeţi pe „distinsa” pe undeva că se rupe în figuri, s-o întrebaţi dacă are cacandanaua în geanta „vuitton”. Dacă nu are ea, siguuuur are Răducuuuu”, a scris Oana Zăvoranu, pe Instagram, citat de Click.

