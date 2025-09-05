După ce reușise, la un moment dat, să slăbească foarte mult, peste 20 de kilograme, Ozana Barabancea a mai pus câteva kilograme la loc, însă dieta pe care a urmat-o, dar și operațiile la care a apelat au ajutat-o să se mențină în formă.

Recent, vedeta a postat pe Instagram două fotografii cu ea, una realizată în 2015, iar alta recent, în acest an. Și putem afirma fără a sta pe gânduri că diferența este una enormă!

„2015 versus 2025. Au trecut ani. Da! S-au întâmplat multe lucruri. Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele… Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată. Vreau să trăiesc frumos!

Am renunțat în primul rând la zahăr! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără. Adio zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență. Gândiți-vă bine ce băgați în stomacul vostru. Scăpați de acest gunoi alimentar numit zahăr. Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar”, a scris Ozana Barabancea pe Instagram.

Astfel, vedeta a dezvăluit că a renunțat complet la zahăr, iar viața ei s-a schimbat radical după ce a făcut acest lucru.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Postarea pe care a făcut-o Ozana Barabancea pe Instagram a strâns peste 1.000 de like-uri și câteva zeci de comentarii, părerile internauților fiind împărțite.

„Am renunțat la zahărul procesat din proprie inițiativă. Schimbările exterioare sunt vizibile, cele interioare se simt și ele. Cafeaua fără zahăr este cea mai buna”, „Da, zahărul, ca orice altceva, dăunează când este în exces. Hai să nu ne ducem în extreme”, „Felicitări! Ai trecut prin atât de multe, încât cu siguranță o să ai grijă de tine în viitor. E o mare schimbare în bine. Bravo” și „Eu te iubesc de cand te știu. Nu a contat forma corpului, ci mintea și vocea”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.