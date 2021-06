Paul Surugiu - Fuego, concert extraordinar la Teatrul Național București, pe 23 august, de ziua lui de naștere (PUBLICITATE)

Cu dor de scenă și de publicul său minunat, Fuego propune un concert extraordinar, un show ca la carte, cu o mulțime de surprize, premiere muzicale, dar și șlagăre binecunoscute. Veți intra astfel într-o călătorie muzicală în care veți redescoperi ce înseamnă dragostea, veți reveni la valorile care ne fac sufletul să vibreze, veți dansa și vă veți bucura de un spectacol, vizual și auditiv, 100% live, în care artistul promite să-și răsfețe admiratorii cu o mulțime de istorii și cântece de neuitat, pe care sigur le veți fredona împreună cu el.

Alături de Paul Surugiu, pe scenă, va fi PRESTIGE ORCHESTRA, celebrul band care se bucură de succes și care va sigura ca atmosfera să fie una plină de căldură, de energie pozitivă și de muzicalitate. Prestige Orchestra sunt o echipă de profesioniști, cu instrumentiști desăvârșiți, cu doi soliști extraordinari, Iuliana și Costin Ghinea, cu repertoriu propriu și cu o multitudine de proiecte interesante. Au și ei daruri muzicale pentru voi și nenumărate capitole prin care vă vor purta.

Vor fi alături de ei și de Fuego și invitații speciali, celebra trupă ALESIS. Alina și Romeo Negoiasă, artiști aleși, ne vor purta în lumea Bucureștiului de altădată și ne vor aduce, prin melodiile lor, parfumul anilor de cândva. De asemenea, echipa specială de dansatori va desăvârși momentele artistice și va transforma concertul într-o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului!

Cu siguranță ziua lui Fuego va fi una de neuitat, mai ales dacă îi veți fi aproape. Artistul va împlini pe 23 august 2021, 45 de ani și aproape 30 de ani de carieră. Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Teatrului Național din București sau online pe Ticketstore.ro, Bilete.ro, Startickets.ro, Bilet.ro . Concertul va fi organizat respectând prevederile legale și măsurile de protecție cu privire la COVID 19.

„Vă aștept să-mi fiți aproape! M-am gândit că cel mai bun mod de a petrece ziua mea este cântând. Și desigur, mă simt cel mai bine când sunt aproape de voi. Astfel că vom face o petrecere de neuitat, un concert cu o mulțime de surprize, cântece speciale, emoții aparte. Și m-am gândit că nu poate fi oriunde, ci tocmai la Teatrul Național din București, locul în care am atâtea amintiri de suflet în ultimii ani. Alături de minunații Prestige Orchestra, vom crea o seară memorabilă, o explozie de energie, de culoare, de veselie și optimism. Vom cânta piese celebre, iubite de voi, dar și cântece de dragoste, într-o poveste despre mine și muzica mea!

Nu sunt omul dorințelor mărețe. Eu sunt un om modest, care trăiește la fel și care niciodată n-a făcut caz de cine este sau ce a realizat. Sunt bucuros cu ele, dar nu mă bat cu pumnul în piept și nici nu impun nimănui nimic. Vreau să rămân rațional, cumpătat și cu dragoste de lume și de viață. Vreau să pot face lucruri de calitate, fie că sunt pe scenă, pe internet sau la TVR 2,

Vreau să am în continuare simțul penibilului, să mă pot exprima în voie, să trăiesc partea mea de lume și de artă, care chiar dacă nu coincide întotdeauna cu marea masă a mediocrității, este plină de frumos și de înalt. Vreau să pot crea și să pot oferi în continuare din ce însemn! Și-aș mai vrea să am norocul să depășesc cu mult cei 45 de ani, în care să fac tot atâtea și să am același aplomb.” (Paul Surugiu Fuego)

Paul Surugiu Fuego este artistul independent care reușește de atâția ani să stea pe baricade și să ofere publicului său diversitate, calitate și profesionalism. Are la activ numeroase performanțe, zeci de șlagăre, 6 discuri de aur și două de platină, numeroase duete, este și actor, pictor, editorialist, face și radio și din 2018 este realizatorul emisiunii „DRAG DE ROMÂNIA MEA”, din fiecare duminică, de la ora 15.00, la TVR 2.

Pe 29 noiembrie 2021, Fuego va concerta și la Sala Palatului din București. Este vorba despre un concert pop simfonic grandios, o feerie a muzicii înalte. Show-ul va fi realmente colosal, cu peste 140 de artiști pe scenă, cu elemente speciale și multă emoție. Paul Surugiu va fi acompaniat de Orchestra Metropolitană București, condusă de maestrul dirijor Daniel Jinga. De asemenea, pe scenă va fi prezent și Corul Accoustic, în formulă de 50 de interpreți, dar și invitați speciali!

