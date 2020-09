Pepe și Raluca au fost nași de botez. Ce ținută a ales soția artistului pentru eveniment. Cei doi au întors toate privirile

Invitat la o emisiune de televiziune, Pepe s-a arătat foarte încântat de evenimentul ce a avut loc în weekend, fiind topit după finuța lui, micuța Ayanna.

„Am botezat o fetiță absolut superbă, fetița lui Alexander Florescu. (…) A fost drăguț. În weekend am fost naș. Imediat după ce am botezat-o pe Ayanna, am plecat la mare. Bine, au avut și cununia pe repede, pe malul lacului, la Cernica.

După aceea, am plecat câteva zile pe la mare, am stat 4 zile pe la mare, ne-am relaxat cu copiii. Mă mai bucur și eu puțin de vacanță”, a spus Pepe, potrivit VIVA!

