„Când ajung acasă de la serial abia reușesc să mă scot din haine, să fac un duș și să mă culc. De aici și burnout. E o perioadă în care nu ai timp să te recuperezi, din care îți cam dai somnul peste cap și trebuie să dai randament în fiecare zi”, a mărturisit actrița, potrivit Spynews.

„Eu simt o greutate în spate, e ca un sac pe care nu mai pot să-l car, mă doare foarte tare spatele. Sunt atât de obosită, încât nu mai pot să adorm, deși am puține ore de somn. Am început să iau niște pastiluțe din plante pentru somn, mă ajută. Chiar dacă dorm puține ore, mă odihnesc ca lumea!”, a mai adăugat ea.

„Nu m-aș duce până în depresie! Te încarci și din rezultate, adică roadele sunt pe măsură. Mai reușesc și eu să văd câte un episod din serial și îmi place foarte mult ce iese, e foarte frumos. La spectacole te încarci când vezi publicul că e atât de fericit, e acolo cu tine și trăiește povestea cu tine. E un schimb de energie, iar eu mă încarc foarte mult la teatru”, a spus iubita lui Cătălin Scărlătescu.

În urmă cu câteva zile, Cătălin Scărlătescu a plecat din România alături de Doina Teodoru, iubita lui. Cei doi au avut și un mare motiv de sărbătoare, căci actrița a împlinit 34 de ani.

În Grecia a fost sărbătorită de iubitul ei. Actrița a postat pe Instagram mai multe fotografii din vacanță, chiar de ziua ei. A avut și un mesaj: „34 is already uber dooper nice to me. Im set for new adventures. Thank you, guys! Big hug / 34 este deja super duper drăguț cu mine. Sunt pregătită pentru noi aventuri. Mulțumesc! Vă îmbrățișez”.

La rândul lui, Cătălin Scărlătescu a publicat o fotografie cu Marea Egee. În dreptul postării, bucătarul a scris: „Salut, Santorini, următoarea oprire: ROMA”. Așadar, vacanța cuplului a continuat în Italia, unde cei doi s-au relaxat și au profitat de timpul petrecut împreună.

