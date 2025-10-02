Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul

Fiul lui Gică Hagi și tânăra lui soție și-au botezat micuțul în mare secret, însă la scurt timp după ce a avut loc fericitul eveniment, Elena și Ianis Hagi au postat în mediul online fotografii cu ei alături de fiul lor.

Nepotul lui Gică Hagi a fost botezat Giorgios

Potrivit postărilor pe care cei doi tineri le-au făcut pe Instagram, atât în feed, cât și la story, pe nepotul lui Gică Hagi îl cheamă Giorgios Hagi. Micuțul a fost adus pe lume pe 20 august 2025.

„Introducing our son Giorgios”, a scris Elena, soția lui Ianis Hagi, pe Instagram la story. Acest lucru se traduce: „Îl prezentăm pe fiul nostru, Giorgios”!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Postarea pe care au făcut-o în feed include mai multe fotografii, iar în aproximativ 12 ore de când le-au arătat fanilor primele imagini cu fiul lor, contul lui Ianis Hagi a s-a umplut de felicitări.

Fanii și apropiații i-au felicitat pe Elena și Ianis Hagi

Postarea a în sine a strâns 35.000 de aprecieri și aproximativ 200 de comentarii din partea fanilor și a cunoscuților.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

„Să fii sănătos, pui mic”, i-a scris Vanessa, soția lui Radu Drăguș, în timp ce Micutzu (Cosmin Nedelcu), a avut un mesaj scurt și simplu: „Felicitări”!

Alte vedete, printre care Kira Hagi, sora lui Ianis Hagi, sau Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, i-au lăsat fotbalistului, în dreptul imaginilor, mai multe emoticoane în formă de inimioare.

Chiar dacă botezul lui Giorgios Hagi a fost ținut în mare secret, cei doi părinți ai băiețelului, Elena și Ianis Hagi, au dorit ca imediat după fericitul eveniment fanii să afle că micuțul a fost creștinat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE