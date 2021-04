Mărul discordiei între Gabi Luncă şi Loredana a fost piesa „Cip-Cirip”, pe care aceasta din urmă a inclus-o pe albumul ei, „Agurida”. Cântăreaţa de muzică lăutărească susţinea că melodia respectivă este „Într-o zi la poarta mea”, din repertoriul său, Loredana folosind piesa fără să plătească drepturi de autor. „Am avut o discuţie foarte aprinsă. A venit la mine, râzând. Putea să îmi spună, mă, o înţelegere. Piesa asta îmi aparţine din cap până în picioare. Această piesă am ascultat-o la cineva cu vioara, dar eu i-am făcut floricelele, am făcut tot. Eu o iubesc pe Loredana, dar să cadă ea de ruşine pentru că o cântă cum o cânt eu… Ea spune că o știe de la Romica Puceanu, din 82. Romica o cânta în alt fel”, declara Gabi Luncă în 2017.

Cele două artiste au ajuns să se lupte în instanţă, din anul 2012 din cauza acestei melodii. Totul a ajuns la final în aprilie 2018. Instanța a decis că melodia pentru care se certau cele două face parte din folclorul românesc și poate fi cântată de oricine. Decizia a fost definitivă. Interpreta de muzică lăutărească Gabi Luncă a fost obligată de instanță să-i plătească Loredanei Groza cheltuieli de judecată și de recurs. Suma se ridica la 102.000 lei, aproximativ 22.000 de euro.

Loredana Groza, declarații după decizia definitivă a instanței

„Pentru că s-a încheiat procesul pe care doamna Gabi Luncă mi l-a intentat împotriva dreptului de a cânta «Într-o zi la poarta mea», instanța dându-mi câștig de cauză, fac și aici câteva precizări. Nu am comentat niciodată public pe parcursul procesului decizia doamnei Gabi Luncă de a mă da în judecată, deși am fost foarte surprinsă de acțiunea ei, cu atât mai mult cu cât s-a întâmplat la mai bine de 10 ani după ce am imprimat această piesă pe albumul «Agurida», care a reprezentat, la acea vreme, omagiul meu pentru folclorul românesc și bogăția lui spirituală extraordinară.

Am un mare respect pentru munca fiecărui artist din orice domeniu, cum am un respect și o dragoste imensă pentru folclor. Mi-am dorit mereu să-l aduc în actualitate, să îl reinterpretez pentru generațiile noi. Și am făcut asta într-o perioadă în care lumea uitase de aceasta muzică. Era considerată desuetă și marginalizată. Folclorul reprezintă însă identitatea și rădăcinile noastre și-l cânt cu o mare bucurie în fața publicului de toate vârstele. De aceea, mi-a fost foarte greu să înțeleg rațiunea acestui proces, cu atât mai mult cu cât am toată admirația pentru ceea ce reprezintă doamna Gabi Luncă în muzica folclorică românească. Însă demersul legal al domniei sale a fost nedrept și incorect. În timpul procesului, în instanță au venit specialiști care au vorbit despre originile acestei piese și despre dreptul de a fi folosită. Noi ca artiști vorbim pentru public prin emoțiile spectacolelor noastre. Vă mulțumesc, Loredana”, a afirmat Loredana Groza la vremea respectivă, în 2018.

Gabi Luncă a murit în spital, pe 2 aprilie, din cauza coronavirusului

Decesul lui Gabi Luncă a fost constatat la ora 20.50, în cursul zilei de vineri, 2 aprilie 2021. Spitalul a respectat procedura și la două ore de la deces a pregătit corpul artistei pentru a fi preluat de familie, conform normelor în vigoare pentru COVID-19.

Înmormântarea lui Gabi Luncă va fi una specială, restrânsă, ținând cont de restricțiile în vigoare, de situația generată de pandemia de coronavirus.

