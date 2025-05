Din cauza versurilor din melodie, unele voci au afirmat că Puya a divorțat de partenera lui de viață, însă acesta a ripostat imediat și a afirmat că în videoclipul melodiei apare inclusiv Melinda, astfel că ei nu aveau cum să se despartă.

Puya nu are de gând să divorțeze de soție

Acum, Puya se pregătește intens pentru Red Bull SoundClash 2025, eveniment care are loc pe 29 mai 2025, la Romexpo (București), iar cu această ocazie a vorbit pentru Libertatea despre momentul în care a aflat ce se vorbește pe internet despre mariajul lui.

„Nu am niciun mesaj pentru cei care au inventat știrea. Pur și simplu, volumul de informație pe care lumea îl consumă și rapiditatea cu care se întâmplă asta fac ca tu să nu mai poți fi atent tot timpul și bineînțeles că ești și somat pentru asta. Cu siguranță s-au gândit că este un titlu la care se poate da click.

Eu am făcut ceva despre care aveam cumva bănuieli că nu e neapărat ok din punctul ăsta de vedere, dar am făcut-o până la urmă… Informația a fost preluată așa cum a fost preluată și așa a ajuns o știre peste tot. Deja m-am obișnuit cu sistemul ăsta. La un moment dat cineva o să vină și o să scrie cum trebuie lucruri interesante, adevăruri. Sunt deja oameni care fac asta foarte bine”, a spus Puya în exclusivitate pentru Libertatea.

Ce a spus despre duelul cu Theo Rose

Întrebat ce părere are despre duelul pe care îl va avea cu Theo Rose la finalul lunii mai, dar și dacă s-ar fi gândit la un alt adversar sau dacă ne poate oferi detalii despre show, Puya a afirmat că Red Bull SoundClash i se pare un eveniment care te provoacă să dai tot ce ai mai bun.

„Am o părere foarte bună despre duelul muzical cu Theo Rose, mi se pare ceva care te provoacă, este o artistă talentată și cu multă experiență live, așa că e un competitor foarte puternic. Nu aveam cum să mă gândesc la un alt adversar, iar show-ul de pe 29 mai 2025 o să arate superb. Nu vreau să dau detalii și să stric spectacolul, e ca și cum ți-aș povesti piesa de teatru înainte să mergi să o vezi”, a mai afirmat Puya.

