Povestea de dragoste dintre Puya și Melinda a început în 2006, la un bal al bobocilor, iar de-a lungul anilor, cei doi au construit o familie frumoasă. După o relație solidă, cei doi s-au căsătorit și au devenit părinții a trei fetițe minunate. Deși artistul a fost mereu discret în ceea ce privește viața sa personală, noua sa piesă părea să dezvăluie momente dificile prin care a trecut alături de soția sa.

Într-o declarație recentă, Puya a mărturisit că versurile melodiei „E vina mea” au fost scrise într-o perioadă în care căsnicia sa întâmpina anumite probleme. Această afirmație a alimentat și mai mult speculațiile privind o posibilă problemă în relația lui cu Melinda.

„A ieșit prima piesă de pe album: E vina mea, cu Nicole Cherry. Piesa asta a fost compusă într-unul dintre cele mai dificile momente ale căsniciei mele… nimic nu e pentru totdeauna! Nici chiar FAMILIA. Oricând poate ajunge în punctul în care orice ai face nu se mai poate repara nimic.

Multe familii se destramă pentru că, de multe ori, timpul trece și luăm totul de-a gata, cred că au trecut câțiva ani și au apărut copiii, nimic nu se poate întâmpla. Nimic mai greșit”, a scris cântărețul la postarea pe care a făcut-o pe pagina lui personală de Instagram.

Recomandări O crimă pe care poliţia din Oradea putea să o împiedice. Noi detalii din cazul tinerei ucise şi ascunse în valiza din remorcă

Cum a explicat Puya zvonurile despre divorțul de Melinda

Astfel, în spațiul public s-a zvonit că el urmează să divorțeze de Melinda, fapt care l-a negat acum, văzând amploarea pe care a luat-o subiectul acesta în presă. „Am divorțat? Nici nu știu cum să încep, vă spun sincer. Am văzut că au apărut niște știri pe net că eu cu nevasta mea am divorțat după 14 ani de căsătorie.

Mă rog, am lansat piesa asta cu Nicole Cherry, E vina mea!. Am scris la un moment dat acolo, pe YouTube, că a fost făcută într-un moment dificil al căsniciei mele, na, lucruri care mă inspiră pe mine. Și așa or fi crezut oamenii că s-a întâmplat?

Sursa video: Puya Instagram

Cât de nebun să fii să o bagi pe nevasta ta în clip după ce divorțezi? Adică o bagi în clip ca să ce? Mai scoți niște bani pe ultima sută de metri, sau care-i faza? Adică, bă, n-ați văzut-o că era femeia în clip, acolo cu mine, jucam împreună. Cum să vă gândiți c-am divorțat? Mi se pare aiurea că trebuie să dau explicații la tâmpeniile astea, dar deja e puțin cam mult”, a transmis Puya, pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Mărțișoarele istorice care au ajutat la refacerea flotei militare a României: 75.000 de lei aur, adunați în 1913 pentru nave de război

Astfel, căsnicia lui Puya cu Melinda e la fel de fericită ca și până acum, artistul continuă să se concentreze la familia lui, dar și la cariera sa.

Ce relație are cu cele 3 fete ale sale

Puya spune că nu și-a dorit niciodată să fie un părinte exigent și a încercat pe cât posibil să țină cont și de dorințele fiicelor lui. Din acest motiv, au fost uneori neînțelegeri între cântăreț și fetele cele mari.

„Nici nu poți să-ți faci copilul neadaptat, să îi impui niște reguli de care societatea nu mai ține cont (…) Foarte mult timp, copiii mei nu au avut telefoane. Pandemia le-a pus telefoanele în mână și aveam mereu discuția asta că alții aveau și ele nu aveau și am zis să o mai țin eu așa, pentru că nu au ce să discute cu ăia (n.r. – cu alții copii de vârsta fetele lor)”, a declarat Puya, în cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România O fostă concurentă de la iUmor a fost diagnosticată cu leucemie: „E un șoc pe care nu pot să îl descriu în cuvinte”

Urmărește-ne pe Google News