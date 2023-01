Raluca Bădulescu a fost profesoară la 24 de ani. Unde s-a angajat după: „Acolo erau alte salarii, era altă viață”

Pe când avea 24 de ani, Raluca Bădulescu, fiica politicianului Doru Laurian Bădulescu, a terminat facultatea și a predat limba română la un liceu. Doar câteva luni a rezistat la catedră, apoi s-a reorientat. „Am lucrat o perioadă în învățământ, pentru că eu am terminat Facultatea de Litere și am profesat câteva luni. Am predat română. Și după aceea m-am angajat la o multinațională, pe vremea aceea se numea Connex. Am lucrat o perioadă la Relații cu clienții, acolo erau alte salarii, era altă viață, era altă gașcă, era mișto!”, a spus vedeta, care a și mărturisit că și-a cumpărat o haină de blană din salariul de la multinațională.

„Și aceia au fost primii bani din care mi-am achiziționat prima haină de blană. Țin minte foarte clar chestia asta. Până atunci, am avut noroc că am primit cadou de la părinții mei. Mi le-am dorit, mi-au plăcut blănurile întotdeauna, le-am purtat.

Știu care este trendul internațional, știu că se poartă hainele ecologice, dar mă străduiesc să țin balanța cât pot pentru că am animale adoptate, ajut foarte multe adăposturi și spitale care se ocupă de animalele mai puțin norocoase și asta este! Mănânc carne. Acum nu pot s-o ard să vin să spun că sunt vegană. Soră-mea, spre exemplu, este vegană. Ea nu poartă blană, nu poartă piele”, a mai explicat ea.

Raluca Bădulescu nu a uitat nici acum experiența ei de la catedră, ca profesoară. Era foarte apropiată de vârstă cu elevii ei, era și foarte înțelegătoare. „Abia terminasem facultatea, aveam 24 de ani, am avut o clasă de a IX-a și una de a XI-a. Eram de vârstă apropiată, elevii de clasa a XI-a aveau 16-17 ani, eu aveam 20 și ceva. Dacă eu am acum minte de 25 de ani, vă dați seama pe vremea aceea. Copiii aceia având 17 ani înțelegeam să le motivez absențele, îi înțelegeam că nu sunt pregătiți etc”, a mai spus ea pentru PLaytech.

„Eu nu sunt bună de profesoară, pentru că înțeleg treaba asta dacă îmi spui: mi-a mâncat cățelul tema!”, a încheiat vedeta.

Raluca Bădulescu este un personaj monden care s-a remarcat în decursul celor 15 ani de prezență în cercurile bune ale Capitalei prin aparițiile nonconformiste. Cu o statură impresionantă pe vremea când cântărea mult peste 100 de kilograme, blonda purta haine și accesorii considerate de mulți ostentative. După operație de micșorarea a stomacului, Raluca a slăbit zeci de kilograme, ajungând să cântărească acum nici 50 de kilograme.

Într-un interviu pentru Click a spus cât de mândră e de silueta ei de acum, dar și că mâncă pentru a fi așa de slabă. „Mă străduiesc pe cât de mult pot să mănânc sănătos, în speță foarte multe salate pentru că eu sunt o pasionată a dulciurilor. Întotdeauna am mâncat dulciuri, de unde rezultă că trebuie să compensez într-un fel pentru că eu sunt într-o permanentă dietă, deși știu dezbaterile, discuțiile de pe online, părerea multora care îmi spun ori personal ori îmi lasă mesaje, că am slăbit prea mult, am anorexie etc etc.

Sunt într-o formă fizică pe care mi-am dorit-o, o formă fizică pentru care mă lupt în permanentă, pentru că îmi plac dulciurile la nebunie, pentru că știu ce înseamnă să fii gras! E fain să folosesc eu cuvântul pentru că eu am fost grasă și tocmai de aceea mă străduiesc să balansez, să mănânc cât de cât echilibrat, pentru că da, mănânc dulce în fiecare zi! Asta nu îmi lipsește! La sală nu prea mă duc, însă pe cealaltă parte mă duc la dansuri împreună cu Chady, coregraful nostru de la “Bravo, ai stil”. Am prins de la „Bravo, ai stil” pasiunea asta”, a explicat vedeta.

