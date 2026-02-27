Artista nu doar reinterpretează o piesă-icon, ci o reia dintr-un unghi neașteptat: spune povestea din perspectiva Angelitei, personajul feminin din varianta originală, căruia îi oferă acum voce, trecut și o nouă identitate.

„Am vrut să intru în pielea Angelitei și să îmi imaginez cum ar arăta povestea dacă ar fi spusă de ea, nu doar despre ea. Mi s-a părut interesant să îi dau o voce, un punct de vedere și să o aduc în prezent, în felul meu. «Puerto Rico» rămâne o piesă iconică, dar versiunea asta spune și povestea unei femei care știe ce vrea și nu se mai scuză pentru asta”, a spus Raluka despre videoclipul care se vede în premieră pe Libertatea, înainte să fie lansat oficial pe YouTube.

Cei de la Vaya Con Dios au îmbrățișat ideea acestei reinterpretări și au susținut direcția creativă propusă de Raluka, fiind curioși să vadă cum va suna „Puerto Rico” în această variantă nouă, cu o Angelita în centrul poveștii.

Videoclipul întărește și mai mult această schimbare de perspectivă. Raluka joacă rolul unei femei puternice și foarte asumate, în ținute de vară, fluide și luminoase, care trimit direct cu gândul la soare, mare și seri calde, în contrast cu vremea de afară care este acum în România.

Cadrele o plasează într-un univers care arată ca o escapadă tropicală: lumină caldă, mișcare, culori intense, ca și cum Angelita ar fi ieșit din piesa originală direct într-o poveste vizuală proprie. Look-ul artistei este gândit să transmită libertate și feminitate, fără să mizeze doar pe provocare.

Remake-ul este un omagiu adus trupei Vaya Con Dios din Belgia și un pas curajos pentru Raluka, artista care își continuă astfel seria de proiecte prin care îmbină nostalgia cu pop-ul prezentului.

