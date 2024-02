Luna trecută, Ramona Olaru a fost surprinsă de publicația Cancan alături de iubitul ei, în timp ce se țineau de mână și se îndreptau către mașină, după ce au luat masa în restaurantul lui Dani Oțil. Spre surprinderea tuturor, vedeta de la Antena 1 l-a lăsat pe omul de afaceri acasă la el, în timp ce ea și-a văzut de drum. (Vezi AICI imaginile)

La momentul respectiv, cei doi nu au făcut declarații. Acum însă, Ramona Olaru a rupt tăcerea și mărturisit că nu se află într-o relație. Deși în ultima perioadă vedeta de la Antena 1 a încercat să fie cât mai discretă în ceea ce privește relațiile ei amoroase, acum a făcut declarații.

Ramona Olaru: „Nu am un iubit pentru că întâlnești tot felul de idioți”

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” spune că acum nu se află într-o relație, însă nu ezită să aibă parte de ieșiri cu bărbați, atunci când vine vorba de cunoaștere. „Iubesc și sunt iubită, dar nu am un iubit. Am tot ieșit la date-uri cu diverși oameni. Nu am un iubit pentru că întâlnești tot felul de idioți. Noi avansăm mult ca femei, vrem să evoluăm, ei rămân în urmă.”, a declarat Ramona Olaru pentru emisiunea „Xtra Night Show”, conform Spynews.

Recomandări CRONICA UNEI EVADĂRI. Cum a fugit o româncă de soțul agresiv dintr-o țară arabă, unde e respectată Șaria. „Nu era garantat că va urca în avion, a fost cumplit”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Totodată, ea a mai spus că bărbații cu care a avut relații nu s-au ridicat la așteptările ei. „Din păcate, am ajuns să fiu și bărbat de nevoie. Bărbații pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului s-au dovedit mai mult a fi din energie feminină și a trebuit să fiu eu bărbatul. Acum nu mă mai arunc cu capul înainte.”, a mai zis ea.

Fostul iubit îi ceruse Ramonei Olaru să își de demisia de la „Neatza cu Răzvan și Dani”

De curând, într-un interviu pentru cancan.ro, Ramona Olaru a făcut o dezvăluire neașteptată. Mai exact, iubitul i-a propus să își dea demisia de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și să se mute cu el. „Și la mine se mai aprinde câte un beculeț la red flag și a fost o chestie, la un moment dat, a zis «haide, când îți dai demisia să te muți?».

Și am zis «alo, tu ori mă susții să cresc în ceea ce fac, ori mă pui să renunț la munca mea, dup-aia să îmi dai șut când te-oi plictisi?». (…) E bărbat bine el, îi dau șut, își găsește 20 la noi. Bine, nu ca mine, că eu sunt unică”.

Recomandări Senatul SUA anunță un acord privind imigrația și ajutoare pentru Ucraina și Israel. Câți bani ar urma să obțină Kievul și de ce sunt șanse mici să fie adoptat

De mai mulți ani, Ramona Olaru s-a alăturat echipei de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și este foarte fericită cu jobul pe care îl are. Deși nu a luat castingul din prima, asistenta TV nu a renunțat la visul ei. „Dacă derulăm puțin mai mult, am cam făcut ucenicia la Super Bingo Metropolis!

În anul 2013 eram la facultate, iar băieții își căutau o nouă vecină și m-am înscris, neașteptând neapărat să fiu sunată! Dar am fost… Nu m-au ales pe mine, însă am făcut impresie bună și am rămas în contactele lor, oarecum!

La scurt timp, am fost sunată pentru Super Bingo, abia apoi a venit și partea cu «Prietenii de la 11». Apetitul mi-a fost deschis de către băieți, când i-am văzut prima dată pe post la Național… Mă vedem mereu pe lângă ei pe platou și încercam să îmi dau seama cum ar trebui să intru în TV…”, a povestit vedeta de la Antena 1 pentru viva.ro.

Urmărește-ne pe Google News