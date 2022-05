O bună perioadă de timp s-a speculat că între Laurette și Ion Țiriac ar exista o relație amoroasă, asta după ce aceștia au fost surprinși împreună la mare. La momentul respectiv, niciunul nu a făcut nicio declarație pentru a lămuri situația. Invitată la „Detectorul de minciuni”, emisiunea online prezentată de Oana Radu, fotomodelul a fost întrebat dacă a fost implicată într-o relație amoroasă cu fostul jucător de tenis.

„Este foarte frumos să stai în preajma domnului Ion Țiriac”

Prima reacție a lui Laurette a fost să râdă, apoi a dat un răspuns interpretabil. Ea și-a dorit ca aceasta situație să rămână un mister pentru cei care sunt curioși. Pe de altă parte, fotomodelul recunoaște că a ieșit de mai multe ori la cină cu Ion Țiriac.

„Întrebarea asta mi s-a pus de atât de multe ori, dar nu aș putea să răspund la ea. O să las așa să rămână o enigmă pentru toți cei care sunt curioși. Adevărul este că este foarte frumos să stai în preajma domnului Ion Țiriac, și cred că orice femeie și-ar dori să stea în preajma lui și nu pot să zic că a fost onoare, că până la urmă și eu sunt o femeie foarte frumoasă, exotică, independentă, pe care și-o dorește orice bărbat, zic eu.

Din toate experiențele pe care le-am avut, nu a fost bărbat care să refuze. Eu sunt foarte mândră de mine că am putut să ies la o cină sau două sau trei sau patru, nu se știe niciodată, cu domnul Ion Țiriac”, a declarat Laurette pe YouTube.

În prezent, fotomodelul are o relație de un an și jumătate cu un fotbalist. Laurette este foarte fericită alături de iubitul ei și este primul bărbat cu care are o relație oficială după despărțirea de tatăl fiicei sale.

„Sunt într-o relație de un an și un pic. E afro-senegalez. Noi ne cunoșteam de foarte multă vreme. El venise în țară să joace la o echipă de fotbal și ne-am reîntâlnit. A trecut un an și șase luni, cu urcușuri, coborâșuri, cu despărțiri, împăcări”, a mai declarat Laurette.

