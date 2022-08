Într-o rochie mini, roz și foarte sexy, Loredana Groza s-a îmbrăcat la un eveniment. Nu a ratat ocazia, a făcut o ședință foto, iar una dintre imagini a distribuit-o în mediul online. „O dumincă Roz! Loriland”, a fost mesajul transmis de ea.

Fanii au remarcat postarea, fotografia ei, și au reacționat. A primit aprecieri, dar și critici. „Unică, distinsă, inventivă…..Loredana Groza e doar una…

Ești frumoasă talentată. Felicitări! (…) Ești frumoasă în tot cu ce pui pe tine ești geniala. Eşti frumoasă la anii tăi. Acum ai 20 de ani? foarte frumoasă te-ai făcut. (…) Ești o frumoasă și o talentată, succes în continuare. (…) Tot mai frumoasă…iubita Loredana! Îmi place de tine, arăți mereu tânără, felicitări și sănătate multă. (…)

Loredana, ești frumoasă din orice poziție. (…) Ești tare frumoasă și foarte talentată și simt că ai și un suflet, tare bun și de aceea te iubesc, tare mult! (…) Ești minunată! Ne surprinzi cât de mult muncești, să ajungi acolo unde îți dorești! Ești unică, și te iubim! (…) Ha,haha, poate de 30 de Ani e fotografia asta, pe cine vrea să aburească? Rușine!!!!!!! (…)

Arată foarte bine, seamănă cu Loredana Groza! (…) Tu ești frumoasa în toată culorile, să-ți dea Dumnezeu sănătate și fericire, femeie frumoasă că meriți, tu muncești mult pentru imaginea ta, ești unică.”, sunt câteva dintre comentariile fanilor apărute pe pagina de Facebook a Loredanei Groza.

Recomandări O singură întrebare, la finalul nunții cu mii de oameni: George Simion, de unde sunt banii?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Oamenii care sunt limitați comentează”

Loredana Groza neagă că are operații estetice. De-a lungul timpului s-a vorbit despre faptul că Loredana Groza ar fi călcat pragul medicului estetician, însă ea a negat întotdeauna. Transformarea vedetei din ultimii ani a stârnit multe semne de întrebare printre fani. Artista nu mai are de gând să bage în seamă comentariile celor răutăcioși și susține că nu trebuie să se justifice în fața nimănui. „Îmi place. Nu mai vreau să intru în această polemică. E o prostie. În primul rând nimeni nu trebuie să se justifice pentru nimic. Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu, în fața fanilor mei. Și ei știu cine e Lori, știu că eu am avut un piept generos întotdeauna, de la începutul carierei mele, mai ales din filmul «Din a doua cădere a Constantinopolului». Nu existau silicoane pe atunci.

Am avut buze mari, de asta m-au interzis cei de la televiziune și comuniștii pe atunci pentru că eram prea sexy. Aveam buzele prea voluminoase, părul prea lung, sânii prea mari. Și pe atunci chiar nici nu se auzise de așa intervenții… oamenii care sunt limitați și influențabili sau pur și simplu răutăcioși, oamenii aceia comentează. Pentru că cine mă cunoaște știe că sunt și întotdeauna am fost originală sută la sută. Nu că aș avea ceva de comentat cu persoanele care vor să arate mai bine, să își îmbunătățească imaginea, îi apreciez că investesc în asta.

Recomandări VIDEO. De ce ambulanța nu a venit la cazul lui Alexandru Găzdac odată cu poliția, ci doar după ce bărbatul a fost împușcat. Ce au făcut paramedicii

Dar, uneori, cred că tocmai datorită acestor false povești, oamenii cred că a arăta bine, trebuie să te operezi. Nu, nu arăți bine dacă te operezi. Se vede. Este absolut vizibil. Și cine știe, știe cum arată un sân natural și unul în care a fost intervenit, în primul rând după forma lui. Cine nu e răutăcios știe foarte bine diferențele acestea. De asta pe mine mă amuză, când cineva se ia chiar de lucrurile din acestea, care nu există. Ia-te de cum cânt, de lucruri palpabile, nu de lucruri pe care ai auzit că le-a spus cineva și le preiei ca un papagal sau ți s-a părut ție”, a declarat Loredana Groza pentru Fanatik.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO Imaginile au scandalizat US Open » Gesturi nefirești făcute de tatăl și antrenorul unei jucătoare de 16 ani!

Playtech.ro Carmen Iohannis, APARIŢIE şoc în fustă PREA SCURTĂ! Ce s-a VĂZUT IMEDIAT, imaginile fac furori! Foto

Observatornews.ro Imagini dramatice surprinse pe străzile din Clejani, de la bătaia cu bâte de sâmbătă dintre cele două clanuri. În zonă, este în continuare stare de alertă

HOROSCOP Horoscop 29 august 2022. Balanțele pot fi o sursă de inspirație pentru cei din jur sau una de stres, în funcție de starea lor

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă la centrala nucleară Zaporojie. Anunțul făcut de Ucraina

FANATIK.RO Calendar Ortodox 30 august 2022. Sfântul Alexandru, sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși

Orangesport.ro FOTO! Cine este bărbatul în tricou alb. A fost surprins într-un hotel din Arad şi a provocat un adevărat scandal

PUBLICITATE Vrei să fii cel mai cool din curtea școlii? Atunci trebuie să intri aici!