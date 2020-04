De Livia Lixandru,

Grațiela Duban de la Survivor a fost eliminată și, după revenirea în țară, s-a dedicat familiei căreia i-a dus dorul.

Apoi, după ce l-a FanArena s-a discutat intens despre legătura ei cu Ghiță, Grațiela a postat un mesaj adresat admiratorilor ei, potrivit Wowbiz.

„Am primit fff multe mesaje frumoase dar și mesaje mai puțin frumoase. Respect părerea tuturor. Adevarul fiecărui om este subiectiv. Eu cred in adevarul meu, pentru ca eu știu cel mai bine ce am trăit acolo 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Voi cei din fata televizorului vedeți niște imagini montate, vedeți 3 ore pe zi timp de 4 zile pe săptămâna, deci vedeți un adevăr parțial montat de un adevăr subiectiv.”, a scris Grațiela pe contul de socializare.

“Am zis și susțin “nu sunt un OM perfect” am greselile mele dar sunt o persoana care învață. FAMILIA pentru mine este cel mai de preț lucru, am știut asta și înainte de participarea mea la Survivor iar acolo mi s-a confirmat.

Va spun treaba asta pentru ca am trăit intr-o familie unita iar când am “pierdut-o” pe mama mi-am dat seama ca baza mea ca om este sa-mi fac o familie iar de acolo sa-mi construiesc și cariera. Dumnezeu m-a iubit și ma iubește.

Recomandări Șocul unui medic din Suceava: „Pacienții ridică mâinile după mine și strigă Domnule doctoooor! Nu știu dacă sunt strigoi sau zombie”

Am lângă mine un OM extraordinar, un OM perfect pentru mine căruia ii mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru tot ce îmi oferă. Armin este copilul perfect pentru mine și ne întregește familia. Sunt un om norocos și bogat sufletește . Am sa fac un live in care am sa încerc sa va raspund la întrebări. Nu am făcut asta pana acum pentru ca înca “lucrez” la adaptarea mea la viața normala”, a încheiat soția lui Andrei Duban.

„Despre ea nu am cuvinte bune”

Sora lui Ghiță a declarat că crede că fratele ei s-ar fi schimbat din cauza Grațielei Duban. ”Nu știu ce i-a făcut Grațiela, i-a spălat creierul acestui copil”, a mărturisit sora lui Ghiță la Fan Arena.

”Grațiela a făcut niște acuzații foarte grave despre Ghiță. Nu știu ce discuții, ce au făcut ei acolo. Am văzut chiar pe site-urile de socializare că Ghiță ar fi gay, dar Ghiță nu știe ce a afirmat ea (…) Dacă ea s-a lăsat la Ghiță acolo, cinste lui, că e bărbat, despre ea nu am cuvinte bune”, a afirmat sora lui Ghiță la FanArena.

Citeşte şi:

Șocul lui Mihai Mărginean, medic militar ATI la Spitalul din Suceava: „Pacienții ridică mâinile după mine și strigă Domnule doctoooor! Nu știu dacă sunt strigoi sau zombie”

Un raport al serviciilor secrete SUA ar fi avertizat asupra epidemiei din Wuhan în noiembrie 2019: ”Poate fi un eveniment catastrofal”

Poluare resimțită în București și joi dimineață. Ministerul Mediului: „Un nor de fum a fost degajat după intervenția pompierilor la Periș”

GSP.RO Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie, direct din Wuhan, cheia stopării pandemiei: „Am învins! Orașul a fost redeschis după 76 de zile”