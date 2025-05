„Am rămas în relații normale, nu prietenești, dar normale. Ne salutăm, m-a și felicitat pentru sarcină. Înțelege și el ce a făcut, ce m-a deranjat, dar trecutul nu se poate schimba. Acestea sunt repercusiunile”, a declarat Carmen Grebenișan, în podcastul Tot ce nu spunem, cu Sore. De altfel, la scurt timp după ce a anunțat divorțul de Alex, Carmen a lăsat să se înțeleagă că ar fi fost înșelată în timpul căsniciei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Carmen Grebenișan a dezvăluit că a trecut prin momente dificile în primele luni de sarcină.

„Săptămâna 12 de sarcină m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita instant. Am mers la baie și am vomitat bilă, pentru că nu aveam nimic în stomac, un lichid galben amărui.

Ceva rău. Am băut puțină apă, am mai vomitat iarăși. Am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus până în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri. Nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc.

Recomandări Miniștrii Guvernului AUR dacă George Simion devine președinte: oameni de afaceri, traseiști politici și admiratori ai Mișcării Legionare

Am mai băut un pic de apă, am mai vomitat o dată și atunci mi-am dat seama că nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Am dat un mesaj doamnei doctor și mi-a spus să merg de urgență la perfuzie că sunt simptome de disgravidie. Am pijama pe mine de două zile. Nu am făcut duș de două zile. Am avut două zile în care m-am simțit ciudat. (…) Nu am putut să pornesc televizorul că mi se pare că mă agită”, a spus Carmen Grebenișan.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Mandat de arestare preventivă pe numele primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea

Urmărește-ne pe Google News