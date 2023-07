Îmbrăcată într-un costum roz, accesorizat cu bijuterii strălucitoare, Cristina Spătar a pășit în platoul emisiunii „Vorbește lumea” și a cântat cea mai nouă melodie a ei, „Ambele”. După reprezentație, ea a stat de vorbă și cu prezentatorii, în fața camerelor de filmat a vorbit despre nunta cu milionarul Vicențiu Mocanu, eveniment la care au avut 500 de invitați.

Totodată, ea a vorbit și despre cadoul pe care soțul i l-a oferit de ziua ei, înainte de nuntă. Lili Sandu a fost uimită când a aflat că vedeta Cristina Spătar are un bloc și mai multe vile dăruite de soțul ei.

Lili Sandu: Ce cadou a primit Cristina Spătar la nuntă?

Cristina Spătar: La nuntă nu am primit cine știe ce cadouri. Dar vorbești de soțul meu? Înainte de asta a fost ziua mea și mi-a achiziționat un bloc.

Lili Sandu: Stai un pic, stai un pic. Câte etaje?

Cristina Spătar: E un bloc care momentan are un etaj și urmează să mai facem două.

Lili Sandu: Cam trei etaje.

Cristina Spătar a mai primit 7 vile de la soțul ei

Cristina Spătar: Și apartamentele urmează să le dau la închiriat și acolo va fi sursa mea de venit pasivă dacă vrei. Este în Buftea, lângă noi. O să fie ceva frumos acolo, o să fie și niște penthouse-uri, am mai achiziționat între timp alte șapte vile, tot așa, el mi le-a făcut cadou, deci este un băiat generos, cum vă spuneam. Are grijă de mine. Are simțul umorului, este foarte generos, pe mine mă iubește și mă răsfață. Ce să fac? Sunt norocoasă! El și-a dorit să am sursa mea de venit pasivă, să mă pot ocupa de muzică, de copii și de el.

Cristina Spătar își dorește să înfieze un copil

Lili Sandu: Mi se pare normal! Ăsta e un respect pe care un bărbat îl aduce! E foarte bine. Dar eu aș vrea să te întreb ceva, știu că e o întrebare sensibilă, dar vreau să știu. Îți mai dorești copii?

Cristina Spătar: Copii nu, ținând cont că am împlinit acum, în iunie, 51 de ani. Copii nu cred că aș mai putea să fac, pentru că eu oricum am făcut fertilizări, dar dacă ar apărea, cu dragă inimă. De multe ori mă gândesc că ar fi bine să înfiez la un moment dat un copilaș. Când ei se fac mai mari, Aida și Albert, probabil.

Întrebată despre relația pe care o au copiii ei și Albert, copilul soțului, ea a declarat: „Băieții se înțeleg super. Pe amândoi îi cheamă Albert, amândoi sunt pasionați de fotbal. Albert al lui Vichi are 12 ani și Albert al meu – 14. Sunt iubitori de fotbal, Vichi are o echipă de fotbal pentru copii și Albert cel mic activează acolo, iar Albert al meu – la Voința Crevedia. Și la nuntă au fost împreună, nu mi-am imaginat că se pot înțelege atât de frumos. Sunt niște copii buni!”.

