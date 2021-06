„Făceam parte cam din aceeaşi meserie şi discutam foarte mult, ne completam în păreri. El era o fire cumpătată, eu – vulcanică. El a fost pentru mine şi soţ, şi tată, şi prieten. Era mai mare ca mine cu 17 ani, şi odată m-am trezit strigându-l «tată». Se amuza.

Carmen Tănase și Tudor, fiul ei

L-am făcut pe Tudor pentru că şi el îşi dorea un copil, iar eu aveam 27 de ani. La început nu am vrut să mă căsătoresc, să ne lege un act, numai că au intervenit nişte chestii tehnice.

Dacă nu aveam buletin, nu puteam să mă mut în Bucureşti. În drum spre ofiţerul stării civile i-am spus că s-ar putea să spun nu. L-am ţinut în şah până acolo”, a povestit Carmen Tănase, potrivit Click.

„El era credincios şi a vrut să ne cununăm religios. Nu am făcut-o atunci când ne-am căsătorit, am vrut să o facem la finalul vieţii lui, dar nu am mai avut timp. Regret enorm. De-aia fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să nu regreţi după aia.

Din păcate, am ştiut de la început, dar am crezut că există minuni. Exagera mult cu ţigările şi am început să găsesc pe sub pat hârtiuţe cu sânge. El, într-un fel, a ştiut de la început.

S-a dus la doctor şi, după rezultat, a trecut pe lângă mine, a intrat în cameră şi nu a mai ieşit câteva ore. A venit apoi la mine şi mi-a spus: «Uite, eu am cancer». A căzut casa pe mine!”, a mai povestit actrița.

Citeşte şi:

Povestea celor trei fetițe care au murit după ce au fost spălate pe cap cu soluție pentru oi. Cum au tratat autoritățile „rușinea” de a avea păduchi (I)

Președintele Parlamentului European a ținut să rostească în plen numele jurnaliștilor români de investigație: „Exemplu al curajului civic”

Reformă prin multiplicare. Cum înmulțește Guvernul posturile la stat sub pretextul reformelor din PNRR

PARTENERI - GSP.RO FOTO O femeie a raportat că stă lângă un terorist în avion: „Uitați-vă ce scrie!” » Ce era, de fapt, pe foaia bărbatului

Playtech.ro Medic infecționist, semnal de ALARMĂ pentru cetățeni. Ce riscă să pățească persoanele care s-au imunizat împotriva Covid-19

Observatornews.ro O influenceriță din Chișinău s-a aruncat în gol de la etajul 14, după un mesaj tulburător pe Instagram: "Eu nu cred, aici ceva nu-i curat"

HOROSCOP Horoscop 10 iunie 2021. Balanțele sunt atrase de idei noi, de relații noi sau de propuneri interesante

Știrileprotv.ro Balenciaga a creat o pereche de crocși cu toc. Prețul uriaș cu care au fost puși la vânzare

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Weekend Max Mara, tipicul spirit italian (PUBLICITATE)