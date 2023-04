Romică Țociu și Cornel Palade au pășit pe scena „iUmor” cu cele mai bune glume despre cum se desfășoară uneori masa tradițională de Paște sau despre prietenie şi au avut și replici despre Dorian Popa și Marcel Pavel.

„Am vrut să-mi iau miel… au scumpit carnea de miel de zici că este vacă japoneză. Ca să iei o bucată de drob, trebuie să faci credit la bancă. Am făcut C.A.R.“, a spus Cornel Palade, iar bunul său prieten l-a sfătuit astfel: „Ai răbdare, Cornele! Nu te înfuria, că au băgat programul «Primul miel» – îți dă mielul în rate. Și… până la urmă ce ai făcut?“.

Ulterior, comediantul născut în județul Bacău a continuat: „Am luat inelele lu nevastă-mea și le-am dus la amanet. Se uita tipul de acolo la mine, de zici că eram un infractor și îmi zice: «Dumneata cine ești?», iar eu îi răspund: «Stăpânul inelelor. Cine să fiu?!?»“.

Romică Țociu și Cornel Palade, „ceartă” pe scena de la „iUmor”

În timpul numărului de umor, Romică Țociu a dezvăluit că formează un cuplu umoristic împreună cu Cornel Palade de 33 de ani. După ce au simulat o ceartă puternică, cei doi actori și-au făcut declarații de recunoștință în versuri. „Vreau să spun, deși, se vede – emoția mă sugrumă, că despărțirea de Cornel nu poate fi decât o glumă.

Dincolo de faimă, de turnee, dincolo de orice bani, eu îl iubesc pe omul ăsta de vreo 33 de ani“, a declarat Romică Țociu, iar Cornel Palade a adăugat: „M-ai emoționat! Am fost un cuplu amuzant, dar am avut ceva de spus mereu. Au fost momente bune, au fost momente când ne-a fost și greu. Dar dincolo de toate, vă jur că orice glumă ar putea să spună, el e perechea mea și tot ce am realizat a fost doar împreună“.

Cheloo: „Romică Țociu și Cornel Palade sunt doi oameni care au făcut milioane de oameni să râdă”

„Romică Țociu și Cornel Palade sunt doi oameni care au făcut milioane de oameni să râdă acum și altă dată“, a declarat Cheloo în timpul testimonialului. Pe lângă îndrăgitul cuplu umoristic, în seara de Paște, pe scena iUmor vor performa: Radu Pietreanu, Marcelo Cobzariu, Lolrelai, Teo Ioniță, Cosmin Natanticu și Dragoș Mușat, aka Tetelu, Piticu și grupul său de dansatori, formațiile Azur și Generic, dar și artiștii de la Taraful de la Vărbilău.

Terapiile prin comedie pregătite de invitați, însă și momentele muzicale de excepție, telespectatorii le pot urmări duminică, de la 20:00, în cadrul ediției speciale iUmor, difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Câți bani cer Romică Țociu și Cornel Palade pentru o scenetă

Romică Țociu, 60 de ani, și Cornel Palade, 70 de ani, formează unul dintre cele mai sudate cupluri de comedianți din România. Practic, și-au petrecut jumătate din viață, împreună, pe scenă sau în cadrul diverselor spectacole de umor.

S-au întâlnit în premieră la un spectacol satiric de umor, la Galați, în 1989, acolo unde deja Cornel Palade profesa. Romică Țociu venise cu „Ceferiada” de la Craiova. Practic, Cornel l-a transferat pe Romică pe malul Dunării. Nu s-au certat niciodată de la bani, pe care-i împart în mod egal, Țociu povestind într-un interviu că iau câte 3.000 de euro pentru o oră de scenetă în duo.

