Vedeta a povestit ce s-a întâmplat între ea și fostul președinte în 1996. Rona fusese chemată să cânte la o întrunire a Convenției Democrate, în fața a 15.000 de oameni. În repertoriu, ea avea melodia „You are my looser” („Ești ratatul meu”), dar nu a vrut să îl jeneze pe Emil Constantinescu, care era în public, cu această piesă. Rona Hartner a încins atmosfera, iar versurile nu s-au mai auzit, transmite Fanatik.

La acea vreme, presa a scris că cei doi au o idilă, însă ea a dezvăluit acum că nu a fost așa. „Mi s-a zis: invită-l pe președinte la dans. Eu aveam un blues, «You are my looser». Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru. Și… s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. Asta a fost în noiembrie 1996.

Tot în noiembrie 1996 am dat castingul pentru Gadjo Dilo (n.r. – film artistic). Ce crezi că s-a întâmplat în România? Cea mai bună prietenă a mea a inventat acel jurnal să mă facă să mă întorc în România. I l-a vândut lui Vadim cu 60.000 de dolari”, a dezvăluit Rona Hartner în cadrul emisiunii „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță.

Rona a mai spus că a fost șocată nu doar de faptul că a apărut acest jurnal pe piață, ci și pentru că prietena ei a reușit să îl convingă pe Corneliu Vadim Tudor că acele scrieri ar fi fost autentice, notează sursa precizată mai sus.

În prezent, Rona Hartner e singură. În 2021 a divorțat de Herve Camilleri. „Nu sunt adepta divorțului, cu toate că am două la activ. Am încercat mereu să salvez căsătoria, trecând pe la psihologi, pe la consilieri conjugali. Dar n-a mai fost posibil. Când simți că ai dat tot ce ai putut mai bun și vezi că nu mai e speranță, mai bine oprești relația.

Bărbatul trebuie să fie în genunchi în fața femeii, fără ca femeia să-l oblige, să o ajute, ca apoi și ea să-l ajute să fie mai bun. Căsătoria, după părerea mea, este cea mai frumoasă formă de relație”, a explicat vedeta într-un interviu pentru ego.ro.

