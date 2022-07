Prima dată, Rona Hartner a fost căsătorită cu Rocco Sedano. În 2008 au divorțat. Ulterior, cântăreața s-a căsătorit cu Herve Camilleri, iar acum un an de zile s-au separat legal. În prezent, nu are un iubit și nici nu caută unul. „Nu sunt adepta divorțului, cu toate că am două la activ. Am încercat mereu să salvez căsătoria, trecând pe la psihologi, pe la consilieri conjugali. Dar n-a mai fost posibil.

Când simți că ai dat tot ce ai putut mai bun și vezi că nu mai e speranță, mai bine oprești relația. Bărbatul trebuie să fie în genunchi în fața femeii, fără ca femeia să-l oblige, să o ajute, ca apoi și ea să-l ajute să fie mai bun. Căsătoria, după părerea mea, este cea mai frumoasă formă de relație”, a explicat vedeta care spune că acum e dezamăgită că bărbații manierați, educați, grijulii și sufletiști sunt pe cale de dispariție.

„Din nefericire, în ziua de azi, educația bărbaților lasă mult de dorit. Li se spun fraze care sunt considerate de preoți chiar satanice. Li se spune că ei au voie să facă orice, că sunt bărbați și că lor li se iartă, că ei au voie în stânga și în dreapta. Este o criză mondială a bărbaților. Nicio femeie nu ar divorța, nu ar fi singură, dacă bărbații ar fi cum erau pe vremuri”, a mai adăugat ea.

Chiar dacă nu e într-o relație, Rona Hartner nu se simte singură. Și-a găsit refugiul în credință și în cariera artistică. „Mă bucur că sunt alături de Iisus, mă simt iubită de Dumnezeu, nu am o formă de singurătate, apreciez liniștea interioară. Când o relație se deteriorează îți pierzi liniștea și pacea interioară. Eu mă bucur că mă trezesc și că sunt vie, mă bucur de oameni, de prietenii apropiați, creștini, din mediul meu, de dragostea publicului, de proiectele mele artistice. Toate astea mă fac să depășesc perioada de după divorț și să mă gândesc foarte clar că sunt în mâinile lui Dumnezeu.

Eu spun că 50% a fost și vina mea, că s-a ajuns la divorț, pentru că altfel nu învăț nimic dacă nu spun că am greșit și eu. Dar, vă spun sincer, în ultima căsnicie am făcut tot ce se putea uman posibil, așa că mai bine te salvezi decât să stai într-o căsătorie care te trage în jos și te poate aduce la cele mai grele păcate. Starea noastră de bine nu trebuie să depindă de un bărbat”, a încheiat ea.

