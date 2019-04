Ruxandra Ion, incident într-o cursă Blue Air. „În țara mea, o șefă mă face handicapată de nenumărate ori, într-un loc public pentru care am plătit bilet”

Ruxandra Ion a povestit indignată despre ce i s-a întâmplat la îmbarcarea de la Nisa spre București într-o cursă Blue Air. Producătoarea de televiziune a fost jignită de o angajată a companiei.

„Aeroportul din Nisa, ieri seară. Cursa Blue Air pentru București Otopeni. Din cauza problemelor cu genunchii, în situații în care stau prea mult în picioare, bastonul nu mai e suficient. Asistenta aeroportului îmi oferă un scaun cu rotile. Mi se spune că trebuie să mă îmbarc prima. Ajung la ușa avionului însoțită de soțul meu, colega mea Ana cu care am fost la festivalul Mip tv de la Cannes și 2 colaboratoare de la firma de distribuție Vertical.

La ușa avionului stă de pază șefa agenției Blue Air din Nisa, care nu îi permite însoțitorului francez să mă ajute să urc în avion fără nici o explicație. Le invită pe cele 2 doamne de la Vertical și după ele pe ceilalți pasageri. Nici eu nici însoțitorii mei, inclusiv domnul de la aeroport nu înțelegeam nimic. Când întrebăm ce se întâmplă șefa agenției răspunde.

„Handicapatii nu au voie în avion cât timp să face alimentarea cu kerosen” . Îi răspund frumos că nu sunt handicapată și că am o problemă la genunchi. Ridica tonul. Soțul meu îi reproșează că se poartă așa. Eu stau în scaunul cu rotile și lumea se holbează la mine. Iese mecanicul de zbor. Șefa, că doamnă nu poate fi numită, îl întreabă când se termină alimentarea să îmbarce „handicapata”. Omul răspunde că s-a terminat și că mă puteam îmbarca de la început. Deși am avut loc plătit în primul rând am stat minute bune în picioare până să mă pot așeza. Soțul meu care suferă de inimă a trebuit să ia pastile.

Ce să spun? În țara mea o șefă mă face handicapată de nenumărate ori, într-un loc public pentru care am plătit bilet, care numai de low cost nu a fost. Respect? Că sunt femeie? Că nu mai sunt tânără? Că am niște probleme de sănătate? Că o șefă de agenție din Nisa, Franța nu știe că handicapat e un cuvânt cu sens peiorativ, că nu are dreptul să îl adreseze nimănui, poate fi dată în judecată numai pentru asta, și ea și compania Blue Air pe care o reprezintă? Că m-am simțit jignită, umilită, pe banii mei, între românii mei? Că veneam dintr-un loc unde oamenii mă respectă, unde cariera mea e recunoscută, unde oamenii schimbă locul întâlnirii să nu trebuiască să merg prea mult, să urc scări. Și ajung la avionul românesc unde „șefa de agenție Blue air Nisa” mă face handicapată. Aștept o poziție oficială a Blue Air.

Vă rog dați share!

#blueair #blueairnisa #persoanecudisabilitati #respect #atitudineblueair #drepturileomului #drepturipersoanecudisabilitati #humanwrights #disabledwrights #românică #mitocaniaromaneasca #seficarefactaraderas”, a explicat Ruxandra Ion pe contul său de Facebook.

Citește și: EXPERIMENT ȘOCANT. Cum reacționează românii când sunt martori la o situație de discriminare și hărțuire – VIDEO

Citește mai multe despre ruxandra ion pe Libertatea.