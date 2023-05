Anca Serea, care a fost fotomodel ani întregi, reușește să aibă o siluetă armonioasă cu ajutorul unei alimentații echilibrate. Mama a șase copii a postat pe Instagram, unde e urmărită de peste 465.000 de fani, rețeta ei preferată de salată.

Amestecă doar cinci ingrediente pe care le asezonează bine și așa are parte de o masă delicioasă pentru ea și familia ei. „Astăzi vin către voi cu o sugestie sănătoasă și rapidă! Trebuie să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca, spune o vorba înțeleaptă. Tocmai din acest motiv acord mare atenție alimentației, pe care încerc să o încadrez în limite sănătoase atât pentru mine, cât și pentru ai mei”, a spus vedeta, care s-a și plâns că nu mereu are timp pentru a găti.

„Singurul meu inamic în acest sens este timpul limitat, dar cu puțină ingeniozitate cred că putem găși soluții”, a mai scris ea pe Instagram. Și a continuat: „Recunosc că sunt o mare fană a salatelor, așa că va propun și vouă o salată perfectă de preparat în orice anotimp, care nu necesită decât două minute de pregătire și este compusă din 5 ingrediente: roșii cherry, biluțe de mozzarella, măsline negre, frunze de spanac, fasole roșie și ceapă verde.

Recomandări Departe de România care nu i-a oferit mai nimic. Ce mi-a povestit o prietenă cu două diplome de facultate, plecată în Anglia să îngrijească bătrâni

Eu am asezonat-o cu zeamă de lămâie, ulei de măsline și puțină sare, dar cred că puteți încerca să adăugați și alte ingrediente, precum și condimente mai exotice. Sâmbătă cu bucurie, poftă bună să avem!”.

La ce a renunțat Anca Serea pentru a nu se îngrășa

Soția lui Adi Sînă are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare. Recent, tot pe Instagram, Anca Serea a pornit o discuție cu urmăritorii ei, care au fost curioși să afle de la ea ce regim alimentar urmează, căci arată foarte bine.

Fosta prezentatoare a recunoscut că are o dietă echilibrată, bogată în vitamine. Anca Serea a eliminat din dieta ei de foarte multă vreme preparatele nesănătoase, consumă foarte rar zahăr și foarte rar produse de patiserie.

A recunoscut că nici alcool nu consumă. „Sunt norocoasă că mi-am educat oarecum gusturile și mănânc foarte rar chestii nesănătoase. Fără alcool, rar zahăr și foarte rar produse de patiserie, pentru că nu-mi plac”, a spus vedeta, care are și un truc pentru silueta ei.

Recomandări De unde a venit finanțarea pentru partidul lui George Simion. Ținta AUR în ultima săptămână a fost Gabriela Firea: „E terminată politic”

Gustările pe care le ia între mese sunt unele sănătoase, întotdeauna fructe. „Ananasul este gustarea de pe drumul de astăzi”, a povestit Anca Serea acum câteva luni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Anca Serea are mare grijă de sănătatea ei

Anca Serea a avut o perioadă dificilă, în urmă cu doi ani, când a descoperit că are probleme de sănătate. Soția lui Adrian Sînă a căzut pe stradă la vremea respectivă și așa a primit diagnosticul din partea medicilor.

Acum ceva vreme, ea a povestit momentele dificile prin care a trecut. Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri dureroase despre momentul în care a căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. „Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc, indiferent de orice.

Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele.

Recomandări INTERVIU Un economist și sociolog australian, despre o altă față a României: „Sunt multe ţări care aspiră să ajungă la nivelul vostru de azi”

Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea, și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, a povestit Anca Serea.

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro Durerea ascunsă a unei mari actrițe din România! Ce a dezvăluit despre fostul ei soț: 'Nu am putut ierta'

TVMANIA.RO Nicolai Tand, poveste de dragoste ca în filme. De ce a divorțat de prima soție

FANATIK.RO Plaja din Grecia pe care trebuie să ajungi neapărat vara aceasta. Îndrăgostiții care se sărută acolo nu se vor despărți niciodată

Știrileprotv.ro Eurovision 2023. Rachete ruseşti au lovit oraşul natal al concurenţilor din Ucraina chiar în timpul spectacolului

Observatornews.ro Eurovision 2023. Suedia este marea câştigătoare a ediţiei din acest an

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Drama copilăriei cu o mamă alcoolică: 'Aveam 10 ani. Erau urme de arsuri de țigară pe podea și canapea!'. Vedeta face mărturii dureroase