În urmă cu câteva zile, Roxana Nemeș a postat pe contul ei oficial de Instagram, unde are aproape 220.000 de urmăritori, un clip video în care își prezintă noua casă, în care a investit un milion de euro. Casa noastră! De când așteptăm momentul să vă arăt, la ce am muncit de un an și jumătate.

Roxana Nemeș: „Am investit tot sufletul nostru”

În ce am investit tot sufletul nostru. Mulțumesc, tuturor celor care s-au implicat în proiectul nostru. ? Aștept părerile voastre! Care parte va place cel mai mult?”, și-a întrebat Roxana Nemeș fanii, în mediul online.

Mulți fani i-au răspuns, printre care și cântăreața Celia. A felicitat-o pe artistă pentru noua ei casă, dar a sfătuit-o să nu mai spună că și-a „investit sufletul”. „E minunată casa,sSunt fericită pentru tine! ❤️Să va bucurați de ea să va iubiți mult și să fiți fericiți și sănătoși.

Celia: „Toți trebuie să scăpăm de aceste expresii nocive”

Legat de cuvintele folosite în postare, ?te rog, draga mea, să ai grijă să nu mai spui niciodată că ai “investit tot sufletul vostru “, ” aș da sufletul” , “ am dat sufletul” e un pact pe care îl scrii și rămâne scris. Niciun bun lumesc nu merită sufletul vostru. E o vorba veche, niște expresii care ne par normale, însă care pot face mult rău. Toți trebuie să scăpăm de aceste expresii nocive. Te îmbrățișez cu mult drag”, i-a transmis vedeta Roxanei Nemeș, care i-a și răspuns.

„Mulțumesc mult, draga mea! Ai dreptate! Da! Așa am simțit”, a scris vedeta pe Instagram.

Casa Roxanei Nemeș a fost gata într-un an și jumătate

Roxana Nemeș și-a achiziționat o vilă în Băneasa, iar recent a făcut un house tour pentru a le arăta celor care o urmăresc pe rețelele de socializare locuința ei. Vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au investit un milion de euro în casa lor.

„Faptul că am făcut-o verde și smart. Adică am pus panouri solare, puțuri, încălzire în pardoseală, pompe de căldură, iluminat led. În plus, toate device-urile din casă sunt pe telefon”.

Vila are două etaje și este foarte spațioasă. La parter se află garajul, un living, o baie, bucătăria și o terasă închisă, cu ieșire către piscină. La etaj, aceștia au amenajat un birou cu baie, două dormitoare, fiecare cu baie proprie. Dormitorul lor este legat de dressingul lui Călin, după care se află și baia.

Dressingul Roxanei Nemeș este unul impresionant și se află la parter. Vedeta și-a așezat gențile, pantofii, bijuteriile și hainele exact ca în magazinele de lux. „De când așteptam momentul să vă arăt, la ce am muncit de un an și jumătate. În ce am investit tot sufletul nostru. Mulțumesc, tuturor celor care s-au implicat în proiectul nostru”, a transmis artista pe una din rețelele de socializare.

