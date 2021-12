Compozitori din România, Republica Moldova, Marea Britanie, Slovenia, Irlanda, Islanda, Belgia, Suedia, Ucraina, Spania, Canada, SUA și interpreți din Italia, Bulgaria, Croația, Germania și România se vor întâlni în prima etapă a Selecției Naționale, scrie tvr.ro.

Jurații Eurovision România 2022, Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu, au decis ca următorii artiști și piese să intre în Selecţia Naţională Eurovision 2022:

Alex Parker & Erik Frank & Bastien – Best of me

Aldo Blaga – Embers

Alexa – Hoodies and cold nights

Alina Amon – Without you

Ana Lazăr – Youngster

Andra Oproiu – Younique

Andrea Stocchino – Avere paura

Andrei Petruş – Take me

ARIS – Do Svidaniya

Ayona Iordănescu – Let me come to you

Barbara – Hypnotized

Bogdan Dumitraş – Sign

Carmen Trandafir – Măşti

Cezar Ouatu – For everyone

Ciro De Luca – Imperdonabile

Claudia, Minodora, Diana – România mea

Dan Helciug – 241

Dora Gaitanovici – Ana

Eliza G – The other half of me

Eugenia Nicolae – Doina

Fabian Ferrara – That way

Forţele de muncă – Hai afară, frate!

Gabriel Basco – One night

Giulia-Georgia Beiliciu – Find your way

Ivelin Trakiyski – Neverending

Jessie – Regret

Kyrie Mendél – Hurricane

Letiţia Moisescu Mirunica – Leyah I’ll be fine

Mălina Prisoner Miryam – Top of the rainbow

MOISE – Guilty

Oana Tabultoc – Utopia

Olivia Miheţ – Fragile

Othello – You’re worthy

Outflow – Running in circles

Petra – Ireligios

Popa Roberta-Maria – Indigo

Romeo Zaharia – Until the fight is over

Silvia Costache – Save me

Sophia – Beautiful lies

Stelian – Remember

VANU – Never give up

Vizi Imre – Sparrow

WRS – Llamame

Semifinala Selecției Naționale se încheie pe 12 februarie

Cele 45 de melodii de mai sus vor intra în prima etapă a semifinalei, de unde juriul și telespectatorii vor califica 20 de piese în următoarea fază a concursului. Echipa Eurovision România va organiza, în luna ianuarie, o sesiune de înregistrări într-unul dintre studiourile TVR, pentru cele 45 de piese. Acestea vor fi difuzate pe canalele Televiziunii Române și online, pe siteul oficial eurovision.tvr.ro, pe canalul TVR de Youtube și pe pagina de Facebook Eurovision România, la începutul lunii februarie.

În premieră, fanii își vor putea vota favoriții pe pagina oficială Facebook, unde pot salva cinci piese pentru a doua etapă a semifinalei. Juriul va califica alte 15, iar semifinala se va încheia pe 12 februarie, cu un show tv, în cadrul căruia juriul de specialiști va alege doar zece piese pentru marea finală.

Ultimul act al competiției va avea loc pe 5 martie, când vom afla și numele reprezentantului țării noastre în concursul internațional Eurovision, care va avea loc în perioada 10-14 mai 2022, la Torino, Italia.

