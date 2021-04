Sergiu Nicolaescu ar fi împlinit 91 de ani. Văduva regizorului încă poartă verigheta

Chiar dacă a trecut în neființă, numele lui Sergiu Nicolaescu încă se aude și încă e scris la unele posturi de televiziune. Sunt difuzate filmele lui, cele pe care le-a regizat, dar și cele în care a jucat.

Pe 13 aprilie, regizorul ar fi împlinit 91 de ani. Nu a mai apucat această vârstă. S-a stins la 82 de ani, pe 3 ianuarie 2013. Regizorul fusese internat la Spitalul de Urgență Elias din data de 27 decembrie 2012 pentru o afecțiune digestivă cronică. Ulterior, medicii l-au operat de peritonită.

Multe discuții au avut loc înainte și după înmormântarea lui, când Dana Nicolaescu, soția, a decis să îl incinereze. Conform spuselor apropiaților de la acea vreme, aceasta fusese dorința lui Sergiu Nicolaescu. „Doamna Nicolaescu nu face decât să respecte dorinţa lui Sergiu Nicolaescu şi am avut de mai multe ori discuţii de genul acesta, pentru că atunci când venea la spital la consultaţie şi la control şi stăteam de vorbă. Discuţia a pornit de la încercarea noastră de a convinge populaţia că este bine să ne transformăm în donatori de ţesuturi şi organe atunci când nu mai suntem, ca să ajutăm pe alţi oameni decât să ne mănânce viermii. Bineînţeles, el întotdeauna mi-a spus că e perfect de acord şi că el îşi doreşte să fie incinerat şi nu altfel. Asta a fost dorinţa dumnealui”, spunea Monica Pop acum opt ani.

Dana Nicolaescu, văduva lui Sergiu Nicolaescu, nu și-a refăcut viața după moartea regizorului. Aceasta poartă în continuare verigheta și conduce încă mașina regretatului regizor, scrie impact.ro.

Cinci lucruri mai puțin cunoscute despre Sergiu Nicolaescu

1. A fost căsătorit de trei ori – ultima oară, cu Dana Nicolaescu, din 2005 până la moartea lui, în 2013 -, dar n-a avut urmași. Era însă convins că are un copil dintr-o relație extraconjugală cu o anumită Roxana. Idila s-a consumat „prin 1956”.

„A fost la un moment dat o fată foarte frumoasa, Roxana o chema, proaspăt căsătorită. Mi-a făcut curte. Am trăit împreună o perioadă, evident, doar ca amanţi, şi apoi a dispărut. Am căutat-o peste tot. Nimic. Am aflat ulterior că a plecat din ţară şi că a născut. Planul ei a fost să facă un copil cu mine, (fără falsă modestie, atunci eram frumos) şi să îl crească cu soţul ei. I-am respectat alegerea, într-un fel m-a flatat, dar m-a şi durut. Nu l-am căutat, însă, niciodată, n-am vrut să distrug viaţa nimănui. Iar acum e prea târziu, n-aş mai putea recupera nimic”, spunea maestrul în anul 2010.

2. Era un tip extrem de strâns la pungă. „La Brașov, după filmări, noi, actorii și cascadorii, mergeam la restaurant, Sergiu, invariabil, la împinge tava”, a rememorat, pentru Libertatea, Vasile Popa.

3. Un cinematograf din orașul său natal, Târgu Jiu, poartă numele “Sergiu Nicolaescu”. Acesta a fost inaugurat în 2012, în prezența prolificului regizor.

4. Era aromân după tată, iar numele de familie, Nicolaescu, e o reinterpretare a prenumelui părintelui său, Nicola Pantilimon, care a ajuns în Oltenia venind din Macedonia.

5. În adolescență, și-a pus pistolul la tâmplă! „Am vrut să mă împușc de trei ori. Era un revolver pe care îl aveam în casă. Chiar am apăsat pe trăgaci. De fiecare dată. Am avut noroc, se pare. De ce-am făcut-o? Nu știu. Mi-era lehamite de tot, mi-era indiferentă viața. Traumele războiului, probabil”.

