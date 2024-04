În vârstă de 56 de ani, Ștefan Bănică jr are trei copii, cel mai mare fiind Radu Ștefan Bănică din relația cu Camelia Constantinescu, Violeta Bănică din căsătoria cu Andreea Marin și Alexandru, din mariajul cu Lavinia Pîrva.

Copiii au o relație foarte bună, chiar dacă sunt frați vitregi. De multe ori, Radu Ștefan Bănică și sora Violeta au apărut la evenimente mondene împreună, au defilat chiar și pe scenă, au acordat și interviuri. Și dincolo de camera de filmat se înțeleg bine, vorbesc mereu, el chiar își permite să îi dea sfaturi surorii mai mici.

Radu Ștefan Bănică, despre sora Violeta: „Ea e o persoană deșteaptă, tare, puternică, dar e mică”

Prin intermediul unica.ro, Radu Ștefan Bănică a spus ce îi urează Violetei: „Îi dau un sfat să fie un pic cumpătată. E la început, nu s-a lovit de ce m-am lovit eu. Să aibă grijă, că nu e o lume atât de roz. Ea e o persoană deșteaptă, tare, puternică, dar e mică. E o fată de 16 ani.

Nu știu dacă realizezi la 16 ani că te vede o țară întreagă și îți monitorizează fiecare mișcare, nealegând să faci asta, în cazul ei. Eu mi-am ales un drum public, ea încă nu. Asta i-am zis, să aibă grijă, că nu e ca în filme”.

Totodată, actorul a mărturisit că el se confruntă zilnic cu hate-ul online. „Zilnic și m-am confruntat de mic. Poate de-aia nici nu-l iau atât de în serios. Mă afectează, sunt om, am și eu sentimente. Dar nu mai e ce a fost”, a spus tânărul.

Cum a devenit Radu Ștefan Bănică actor

În urmă cu luni bune, Radu Ștefan Bănică a mărturisit în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu că în copilărie, el nu își dorea să devină actor, ci voia să fie cântăreț, să urce pe cele mai mari scene. Auzind acestea, tatăl lui a intervenit și l-a redirecționat spre actorie. „Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby.

Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc la cursuri de teatru, studiez și fac și hobbyul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și, culmea, abia la 18 ani am cântat cu vocea. Am făcut pian 10 ani, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac să deschid gura în fața oricui.

Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare”, a declarat Radu Ștefan Bănică în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

