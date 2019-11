De Andreea Romaniuc Archip,

Dincolo de faptul că seamănă ca două picături de apă, Monica și mama ei au o relație extrem de strânsă și profită de fiecare ocazie să se vadă. Astfel, ori de câte ori ajunge în casa părintească, actrița are parte de o primire specială.

Monica alături de mama ei

„Cu o zi înainte, mama vrea să ne ia comanda și mie, și fratelui meu: «Ce mâncați, copii? Ce vă fac? Vă fac asta, vă fac cealaltă?». De obicei sunt evident mâncăruri care te duc înapoi în copilărie, pentru că vrei să retrăiești senzația aceea de familie, din care nu au zburat încă puii”, ne-a povestit Monica. Invers, atunci când doamna Bârlădeanu vine în București, Monica se organizează ca la carte. Dacă are timp, trece ea însăși în bucătărie și gătește, nu de alta, dar a dobândit reale calități în acest sens: “Cel mai bine îi ies șnițelele și cred că am ajuns și eu la performanța asta să livrez niște șnițele cam cum le face ea. O clasă sub ale ei, dar sunt pe acolo”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Bârlădeanu, actriță care poate fi văzută în serialul „Vlad” de la Pro Tv.

Video: Bogdan Sorocan