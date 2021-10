Motivul pentru care Silviu Prigoană nu o lasă pe Adriana Bahmuțeanu să își vadă copiii. „Anunț public că nici nu o voi face”

„Nicio decizie a vreunei instanțe din această țară nu mă poate obliga să-i dau copii unei persoane care în plină pandemie își permite să nu poarte mască și nici să se vaccineze.

De câteva luni îl am la mine acasă și pe tata, o persoană de 90 de ani, care nu iese fără mască nici măcar în curtea interioară, că așa a auzit el că este bine. Or, dacă le dau voie copiilor în casa unei asemenea persoane, risc ca cei mici să-mi aducă în casă! Și dacă vine, gata, am scăpat de tata! Numai că eu nu vreau acest lucru!”, a declarat Silviu Prigoană, pentru Impact.ro

„Doamna a venit la poarta casei mele, însoțită de un reprezentant al Protecției Copilului. Am ieșit cu copiii în poartă și am întrebat-o dacă și-a făcut vaccinul. Sau dacă are ceva împotriva portului măștii, căci cum ajung copiii la ea, cum le smulge măștile de pe față. Ea a scăldat-o. Eu, nu!

Am cerut să se consemneze în raportul celui de la Protecția Copilului despre acest amănunt, deloc de neglijat. Și nu i-am dat niciun copil. Anunț public că nici nu o voi face până când doamna nu se va vaccina!”, a mai spus Silviu Prigoană, pentru sursa citată.

