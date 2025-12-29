A plecat din România când avea doar cinci ani și a visat de mic să ajungă unul dintre cei mai apreciați bucătari din lume. Nu doar că i-a ieșit de minune, dar a revenit în România pentru a ne arăta ce înseamnă cu adevărat fine dining-ul. Drumul lui nu a fost unul ușor, iar Richard a povestit în cartea lui toate etapele prin care a trebuit să treacă și ce a fost nevoit să îndure pentru a avea succesul de astăzi. „Mamei am încercat mereu să-i ascund un pic toate chestiile urâte care mi s-au întâmplat în bucătărie. Mama mea este o persoană fundamentală, persoana care mi-a dat viață și pe care o iubesc la nebunie. E prezentă în această carte și când a citit s-a emoționat. Am pus negru pe alb traseul nostru, greutățile noastre. Am vrut să o fac fericită și mândră. Am trăit numai cu ea. Tatăl meu a fost mereu plecat, de când am avut câteva luni, iar mama a fost refugiul meu. Apoi bucătăria a devenit cel mai mare refugiu. Eu nu voiam să îi zic niciodată chestiile urâte trăite în bucătărie pentru a nu se îngrijora. I-am povestit doar de chestiile frumoase”, a mărturisit Chef Richard pentru Libertatea.

Chiar dacă întâmplările lui în bucătăria internațională nu au fost cele mai frumoase, Chef Richard și-a dorit enorm să le împărtășească cu publicului lui și să fie un model și pentru tinerii care vor să o ia pe acest drum. „În cartea asta am retrăit totul. De la cinci ani, cu emoții, cu pasiune, cu fragilități, partea mea cea mai intimă și cu mare umanitate, care cred că astăzi este cheia succesului. Umanitatea, determinarea și munca grea și asiduă, asta te face să ai succes. Restul sunt numai cuvinte. Am scris-o în italiană, apoi am tradus-o în română. Bine nu eu, niște profesioniști. Italiana este limba în care pot să mă exprim mai ușor”, a mai completat chef-ul.

Chef Richard Abou Zaki nu a acceptat din prima rolul de jurat de la „Chefi la cuțite”

În clipa de față spune că trăiește cea mai frumoasă perioadă a lui, atât personal, cât și profesional. Are o familie frumoasă, mai multe restaurante, printre care unul cu stea Michelin, dar și aprecierea românilor. A intrat imediat la inimile telespectatorilor, însă puțini știu că i-au trebuit luni bune să se gândească dacă să vină sau nu la „Chefi la cuțite”. „Nu a fost ușor să accept. Sincer am stat câteva luni pe gânduri, dar când mi-am dat seama că posibilitatea putea să fie mare și reîntoarcerea mea în țară putea să fie unică, acum pot să zic că sunt extrem de fericit că am acceptat rolul ăsta. Dar și cum am reconstruit și reinventat cooking show-ul: cu pasiune, cu diversitate, dar și cu mare tehnică. Să arătăm și să transmitem ceva total diferit în televiziune. Cred că rezultatele s-au văzut. Dovadă este și „cuțitul de aur” din acest sezon, care a venit de la trei stele Michelin, primul în istorie din acest show, ceea ce demonstrează că și concurenții sunt la cel mai înalt nivel și au încredere în jurați. Totuși, să vii de la Monaco în România, când muncești la nivelul ăla, e un pic mai greu, iar asta demonstrează că lumea dorește să facă gastronomie la cel mai înalt nivel”, a mărturisit juratul de la „Chefi la cuțite”.

chef richard abou zaki (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

De când a apărut pe micul ecran și a organizat cine festive în România, Chef Richard pare că a educat publicul din România. A îndrumat românii să se îndrepte spre fine cuisine și să încerce să vadă mâncarea ca pe o experiență nu doar ca pe un mod de supraviețuire. Cu toate acestea, susține că indiferent de modul în care evoluează bucătăria nimeni nu ar trebui să renunțe la origini. Sfătuiește lumea să se îndrepte spre fine dining doar la cine festive, iar acasă, să se bucure de emoția oferită de mâncărurile pregătite de mame sau bunici. „Stați liniștiți și eu acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță. Eu nu vreau să stric tradiția. Tradiția o să rămână mereu cu noi. Ce fac eu este să iau ce este mai bun din tradiție și să duc mai departe, dar și să cresc bucătăria asta contemporană, care este o experiență. Nu poți să mănânci fine-dinning în fiecare zi, în fiecare zi poți să mănânci rețetele clasice ale bunicii”, a mai povestit Richard Abou Zaki pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

