Ieri seară, la Chefi cuțite, Cătălin Scărlătescu a înregistrat o nouă victorie la jocul de amuletă, într-o ediție a emisiunii care a fost lider de audiență. Competiția continuă mai aprig ca niciodată în această seară, când întrecerea pentru amuletă va isca cele mai aprinse discuții.

Ediția de aseară Chefi la cuțite l-a adus în ringul amuletei pe câștigătorul sezonului 8 al show-ului gastronomic, Ionuț Belei – cel care și-a măsurat forțele la bancurile de lucru cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Provocarea Ginei Pistol pentru toți cei patru a fost aceea de a crea preparate care să conțină 11 condimente, jurizarea fiind făcută de data aceasta de Răzvan Fodor. Verdictul i-a adus lui Cătălin Scărlătescu cea de-a patra amuletă din acest sezon, avantajul fiind unul extrem de important: „poți interzice celorlalți doi Chefi să spună echipelor ce preparate vor găti”.

Competiția se complică în seara aceasta, ambiția Chefilor de a obține victoria născând discuții foarte aprinse. „N-a mai făcut nimeni așa ceva până acum”, a comentat Sorin Bontea situația fără precendent de la jocul de amuletă de diseară.

Conflictul de proporții se va desfășura chiar sub ochii invitatei care face jurizarea, Elwira Petre. „A fost război! Eu nu credeam că ei iau atât de tare în serios acest concurs”, a fost reacția Elwirei, iar Gina Pistol va fi la un pas de a interveni în privința verdictului.

Călin Donca a venit la „Chefi la cuțite” împreună cu soția sa

De cealaltă parte, o nouă rundă de concurenți le dezvăluie celor trei jurați farfurii asezonate cu povești surprinzătoare. Călin Donca, unul dintre cei mai bogați români, al cărui nume figurează în top Forbes 500 și care conduce o afacere de succes, vine la Chefi la cuțite alături de soția sa, dornic să-și demonstreze creativitatea în bucătărie.

„Vreau să le împărtășesc Chefilor o invenție culinară, pe care o voi arăta pentru prima dată chiar aici”, a anunțat Călin Donca.

Cum se va desfășura lupta încinsă pentru amuletă și ce verdicte vor da jurații în arena preselecțiilor telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 în această seară, de la 20:30.

Este ultimul sezon prezentat de Gina Pistol

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes „Chefi la cuțite” și „Asia Express”, Gina Pistol a decis că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine.

Astfel, sezonul 11 „Chefi la cuțite”, care va fi difuzat de Antena 1 în această primăvară, este ultimul prezentat de Gina Pistol. Vedeta TV și-a însoțit anunțul cu următoarea declarație emoționantă:

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci:

Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine, acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor trei magnifici care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.”

