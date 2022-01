Prezentatorul matinalului de la Antena 1 trăiește de mai mulți ani o relație cu Gabriela Prisăcariu, fotomodel. În anul 2021, cei doi au devenit pentru prima oară părinți, când fiul lor Luca Tiago s-a născut. Moderatorul nu s-a ferit niciodată să povestească despre viața lui personală.

În cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” mereu povestește întâmplări din familia sa. Așa s-a întâmplat și recent, când a vorbit despre soacra lui, mama Gabrielei.

„Ideea e că eu am angajat-o pe soacră-mea (la restaurant, n. red.), e aproape șefa mea!”, a mărturisit Dani Oțil, recent, în emisiunea „Neatza” de la Antena 1, conform fanatik.ro.

Potrivit aceleiași surse, mama Gabrielei Oțil lucrează în restaurantul lui Dani Oțil din București, ea se ocupă de stocurile de materie primă, are grijă să verifice marfa care este adusă la restaurant, verifică facturile și curățenia. Totodată, ea e și cea care are grijă câteodată de Luca Tiago, de băiețelul Gabrielei și al lui Dani, când ei sunt mult prea ocupați.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Conform declarațiilor și fotografiilor postate pe Instagram de-a lungul timpului, Gabriela are o relație foarte bună cu mama ei. De ziua ei, aceasta i-a făcut o declarație specială în mediul online.

„Acum că știu ce înseamnă să fii mamă… toate cuvintele din lume nu ar descrie cât de recunoscătoare sunt pentru tine. La mulți ani, mama”, a scris soția lui Dani Oțil, prezentatorul care se pare că se înțelege bine cu soacra.

„Povara o simt cel mai tare în buzunare”

În emisiunea de la Antena 1 pe care o prezintă de ani de zile, moderatorul nu se ferește să vorbească și despre viața personală. Recent, s-a aflat reacția lui Dani Oțil după ce a primit factura la curent.

Facturile la curent și gaze au dat multe bătăi de cap românilor, după ce au venit dublu față de alte luni. După ce Oana Roman s-a plâns de factura de la gaze, acum Dani Oțil a avut și el o reacție după ce a văzut factura la curent. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a povestit mai în glumă, mai în serios că a luat deja primele măsuri după ce a văzut cât a avut de plătit pentru energia electrică. Dani Oțil a declarat că încearcă să facă economie la curent și se gândește cu groază la momentul în care va primi și factura de la gaze.

„Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat măsuri de precauție”, a zis Dani Oțil, relatează Spynews.ro.

„Nu sunt nici bine, nici sănătos, e și vârsta, mă dor toate. Povara o simt cel mai tare în buzunare, că mi-a venit factura la curent… M-am uitat ieri în extrasul de contact, că se plătește automat, să văd ultimele două facturi. De ieri umblu ca tata prin casă și sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă, seara, să nu zică vecinii că am murit”, a mărturisit Dani Oțil.

PARTENERI - GSP.RO Un bărbat s-a urcat pe stâlpul din fața casei lui Becali: „Nea Gigi, ieși afară!”. Incredibil ce i-a răspuns finanțatorul FCSB, nemulțumit de reacție omului

Playtech.ro BOMBĂ! Viciul pe care îl are fiul Irinei Loghin. Poate fi cumplit pentru orice familie

Observatornews.ro "A oprit. Apoi a pornit şi a intrat sub tren". Martorii tragediei de la Nădab povestesc ultimele clipe din viața șoferiței care a sfârșit la doar 22 de ani

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2022. Vărsătorii încearcă să scrie o poveste a vieții lor, dar sunt tentați să preia prea multe din trecut

Știrileprotv.ro Descoperirea făcută de gropari la deshumarea unui soldat mort de 7 ani. „Ne-am mirat toți când am deschis sicriul”

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin