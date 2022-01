Facturile la curent și gaze au dat multe bătăi de cap românilor, după ce au venit dublu față de alte luni. După ce Oana Roman s-a plâns de factura de la gaze, acum Dani Oțil a avut și el o reacție după ce a văzut factura la curent.

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a povestit mai în glumă, mai în serios că a luat deja primele măsuri după ce a văzut cât a avut de plătit pentru energia electrică. Dani Oțil a declarat că încearcă să facă economie la curent și se gândește cu groază la momentul în care va primi și factura de la gaze.

„Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat măsuri de precauție”, a zis Dani Oțil, relatează Spynews.ro.

De obicei, facturile vedetei sunt plătite în mod automat, iar de curiozitate s-a uitat pe extrasul de cont să vadă ultimele facturi plătite. Dani Oțil a glumit și a zis că acum stinge toate luminile prin casă la fel ca tatăl său.

„Nu sunt nici bine, nici sănătos, e și vârsta, mă dor toate. Povara o simt cel mai tare în buzunare, că mi-a venit factura la curent… M-am uitat ieri în extrasul de contact, că se plătește automat, să văd ultimele două facturi. De ieri umblu ca tata prin casă și sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă, seara, să nu zică vecinii că am murit”, a mărturisit Dani Oțil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Răzvan Simion s-a amuzat când îl auzea pe colegul său în timp ce povestea și l-a avertizat că urmează vremuri și mai grele. Dani Oțil este afectat de scumpirile din ultima perioadă, iar facturile la curent i-au stricat ziua.

„L-am tăiat și pe ăla mic de la diverse lucruri, care i se încălzesc electric. L-am scos și din priză. Cine aprinde atâtea becuri? Că eu tot sting. (…) Mi-am stricat ziua. Dacă vezi factura la curent îți strică ziua. Încă nu au venit gazele. La noi, în camera bebelușului sunt 27 de grade. Copilul nu e în camera bebelușului, dar cică acolo îl schimbăm și să fie cald. O să ziceți că sunt zgârcit, că… Cel mai frig se face în pivniță, unde se duce pisica. Am vorbit și cu pisica”, a mai spus prezentatorul TV.

PARTENERI - GSP.RO Rafael Nadal reacționează dur după decizia în cazul lui Novak Djokovic. Mesajul transmis de sportiv

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro Filmul tragediei din Suceava, unde părinții și-au găsit băieții morți în baie. Tinerii s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon de la un boiler

HOROSCOP Horoscop 11 ianuarie 2022. Berbecii ar fi bine să își facă o aprovizionare serioasă cu rezerve strategice de calm și bunăvoință

Știrileprotv.ro Dublă tragedie în Suceava. Doi frați au fost găsiți morți în baie de părinții lor

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și beneficii ai