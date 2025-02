Colegi de breaslă, dar și prieteni, Speak și Florin Ristei realizează împreună un podcast. Au avut mare succes când au comentat episoadele de la „Insula Iubirii”, iar acum au trecut la show-ul „Power Couple”. Totodată, dincolo de emisiuni, ei fac dezvăluiri și despre viețile lor.

Așa s-a acum acum că Florin Ristei a angajat pe cineva care îi face curățenie în casă la două săptămâni, în timp ce Speak, care are o relație de 8 ani cu Cristina Ștefania, are săptămânal pe cineva la curățenie.

Florin Ristei: „Nimic nu am făcut”

Florin Ristei: Până la 18 ani ai făcut ceva în casă? Te-au pus la ceva munci? La curățenie, la ceva?

Speak: Nu mai știu! O ajutam pe maica-mea…

Florin Ristei: Nimic nu am făcut!

Speak: Nu ai făcut nimic? Dar acum faci?

Florin Ristei: Da, de când am plecat de la cămin am început să fac.

Speak: Și eu…bă, mi s-a părut groaznic. Prima oară când m-am mutat de acasă, la cămin, și mi-am dat seama că trebuie să îmi spăl eu hainele, trebuie să îmi spăl farfuriile, să spăl așa…Era altă viață. Maică-mea plângea că am plecat de acasă, mă punea să vin în fiecare weekend, că era aproape de la Iași la Bacău, dar era groaznic.

Florin Ristei: Și eu mă duceam în fiecare weekend în primele șase luni.

Speak: Acum îți speli tu hainele, faci curat în casă tu sau ai pe cineva?

Florin Ristei: Am pe cineva care vine la două săptămâni, dar între timp fac și eu.

Speak: Eu am pe săptămână, dar suntem doi. Nuu, că aș vrea zilnic.

Florin Ristei s-a despărțit de Naomi Hedman

Florin Ristei și Naomi Hedman, care au trăit o poveste de dragoste timp de mai mulți ani, au decis să pună capăt relației în 2023. Motivul separării a fost distanța, care a făcut dificilă menținerea poveștii lor de dragoste. Recent, cântărețul a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre fosta sa iubită, în cadrul podcastului găzduit de Speak.

În timpul podcastului, Florin Ristei a fost întrebat de Speak care a fost cel mai important moment din relația sa cu Naomi Hedman. Deși inițial a părut reținut, artistul nu a ezitat să răspundă. Răspunsul său a atras atenția fanilor și a stârnit numeroase comentarii pe internet, însă Ristei nu a dat detalii suplimentare despre ceea ce a considerat „momentul definitoriu” al poveștii lor de iubire.

„Nu consider că a fost unul wow, încât să sar după el. OK… dacă ar fi să aleg… Păi când ne-am logodit”, a răspuns Florin Ristei.

„Bă, stai, tu ai fost logodit cu Naomi? (….) Și cum ai cerut-o?”, a întrebat Speak. „Acasă (…) Dar a fost repede atunci, în primele 4 luni. După aia de aia am stat liniștit. Eu sunt mai pragmatic așa, să știi. Adică sunt emoțional, dar nu consider că primul «te iubesc» și cererea în căsătorie… astea sunt niște momente pe care mi le aduc aminte. Dar am momente mai mari într-o relație care mă fac să mă gândesc cu bucurie la relația aia decât astea definitorii”, a adăugat Florin Ristei.

