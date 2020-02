De Florian Gheorghe,

Libertatea: Vei juca pe scenele de pe faimosul Broadway, într-un musical de tradiție. Când va avea loc premiera?

Paula Both: Pe 29 aprilie va fi avanpremiera doar pentru presă, oameni din industrie și celebrități. Începând cu 30 aprilie jucăm două spectacole pe zi.

– Cum a fost castingul pentru “Legally Blonde”? Unde au loc repetițiile pentru piesă?

– Castingul a fost online, cu sute de concurenți din toată lumea – 400 de artiști. A urmat preselecția, tot online, și ultima etapă a fost interviul din New York, unde am câștigat. Am fost aleasă să o întruchipez pe Serena, fiind singura, din toată distribuția, din afara Statelor Unite. Cât stau în România repet de trei ori pe săptămână în studio, cu profesorul meu, Lucian Darie. Când sunt plecată (14 zile în fiecare lună le petrece la New York – n.r.), am repetiții de 3 ori pe săptămână, câte 5 ore pe zi.

– La vârsta ta ai făcut cât alții într-o viață. Ne poți spune premiile cu care te mândrești?

– Mă mândresc cu titlul “Little Miss World”, câștigat în Grecia, în 2018, și cu locul al doilea din 60 de concurente, la categoria “Best Talents”. De asemenea, cu participarea la “Next Star” și “Vocea României Junior” în România. Sunt extrem de onorată să am privilegiul de a lucra cu profesioniști, atât la canto, cât și pe modelling. Am fost pe toate podiumurile: New York, Miami, Moscova, Sankt Petersburg, Milano, Paris Londra.

– Presupun că e chinuitor să înveți prin corespondență, având în vedere că ai fost acceptată într-un proiect artistic ce implică mult timp. Cum te descurci cu școala?

– Profesorii mă înțeleg, iar colegii mă ajută. Îmi fac temele oriunde m-aș afla, uneori în avion sau între avioane, printre transferuri. Chiar sunt norocoasă să am oameni care mă susțin, iar la Colegiul de artă Carmen Sylva, din Ploiești, au avut toată înțelegerea față de proiectele în care sunt implicată.

– La vârsta ta ai văzut o bună parte din lumea asta. Cu cine călătorești?

– Călătoresc cu părinții, uneori cu sora sau cu managerul meu.





– Ai fost pe podiumurile principalelor evenimente de modă pentru copii de pe mapamond. Te-a ajutat acestă experiență în muzică și teatru?

– Cu siguranță. La celebrul New York Fashion Week am cântat în fața a 600 de persoane. Mă consider pregătită pentru orice show.



– Ești un copil celebru… Care sunt pasiunile tale?

– Sunt un copil normal, cu preocupări firești pentru vârsta mea. Încă mă joc, merg în parc, la cinema și la teatru. Îmi petrec timpul liber cu colegii, cu prietenii mei. Când vorbim despre pasiuni, însă acestea rămân cele în care m-am făcut cunoscută, modelling, muzica și actoria.

– Unde te vezi la vârsta majoratului? Hollywoodul îți face cu ochiul?

– Am fost la Hollywood, la competiția “World championship of performing arts”. Nu mă văd neapărat actriță în acest moment. Mă văd continuând cu muzica și cu teatrul de musical, mă văd la concursuri de miss – anul acesta am deja câteva programate, în Tenerife și în Turcia, mă văd în continuare model. Mi-ar plăcea, în schimb, ca noutate, să fiu implicată în reclame și campanii de televiziune, sau să joc într-un serial Disney, să mă perfecționez în engleză, rusă și franceză. Iar pentru toate astea mă pregătesc temeinic.