Ștefan Ciuculescu a ajuns în România, după eliminarea de la „Survivor”. Pe cine va susține să ajungă în finală

Fotbalistul a mărturisit că experiența din Republica Dominicană este un grea, însă este și o experiență importantă de viață în același timp. El le urează foștilor lui colegi mult succes în competiție.

„O experiență de viață importantă, a fost foarte greu. E imposibil să trăiesti fără familie, fără telefon, fara prieteni și fără mâncare. Cand am ajuns in aeroport la Istanbul, am mancat doi burgeri.

Vreau să stau cat mai mult cu familia și prietenii. Două luni jumate au fost foarte grele. Le urez succes colegilor mei din competitie pentru că pentru ei e greu. Le urez succes lui Elena, lui Zanni, sa traga de ei pentru că e pacăt dacă au ajuns până aici sa nu își susțina visul.

Fără niciun fel de ranchiună și spun asta pentru ca nu vreau sa se interpreteze gresit:

„ Elena este o fată care mi-a fost dragă de la început, sensibila și tocmai din cauza senisibilitatii ei poate am ajuns și eu sa o judec în unele momente, dar o voi sustine așa cum am spus în Consiliu”, a declarat Ștefan Ciuculescu, la aeroport, potrivit Wowbiz

