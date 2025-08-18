Tensiune și surprize la „Insula iubirii” 2025. Imaginile care le-au cutremurat pe concurente

În urmă cu patru săptămâni, la Antena 1 s-a dat startul unui sezon fierbinte, în care cinci cupluri au decis să-și deschidă sufletul și să-și treacă relația prin cel mai dur test posibil – Insula Iubirii. Cel de-al nouălea sezon i-a purtat atât pe participanți, cât și pe cei de acasă prin trăiri reale, prin clipe în care fericirea s-a îmbinat cu tristețea, iar semnele de întrebare s-au transformat în adevărate semnale de alarmă. Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, testul devine incendiar.

Prima parte a serii le va surprinde pe cele cinci fete, Ella, Maria, Bianca, Ionela și Francesca, la finalul unui consiliu al focului încărcat de tensiune. Imaginile văzute de acestea le-au schimbat percepția și le-au arătat că pot să-și redescopere partenerii, chiar și după atâția ani de când îi cunosc. Fiecare dintre ele va dori să afle și mai mult, iar reacțiile nu vor întârzia să apară.

„Am căzut în ispită”

Ceea ce ar trebui să fie doar noi alegeri de date, în ambele vile, se va schimba când Radu Vâlcan îi va anunța că de această dată vor avea parte de o mare surpriză, atât în ceea ce privește modalitatea de selecție, cât și durata întâlnirii. Ce se va întâmpla, unde vor ajunge participanții și ispitele, dar și ce se va întâmpla, urmează să descoperim în doar câteva ore.

„Am căzut în ispită” va fi fraza care va schimba totul, însă ce o va declanșa și ce sentimente vor ieși la iveală rămâne să aflăm într-o seară în care tensiunea va ajunge la cote înalte.

E săptămâna care lasă totul în spate și rescrie povestea cuplurilor. Sunt cele trei ediții în care nimic nu va mai fi la fel! Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine sezonul 9 Insula Iubirii cu momente fierbinți!

