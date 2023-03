Sâmbătă, 4 martie 2023, Theodor Andrei, câștigătorul Selecției Naționale Eurovision România, a participat ca invitat special la show-ul Finalei Naționale Eurovision Moldova 2023, desfășurat la Chișinău, în Republica Moldova, unde a interpretat în direct piesa „D.G.T. (Off and on)”.

Cine va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2023

După ce au evoluat în spectacol cei 10 finaliști ai Etapei Naționale Eurovision Moldova 2023, în timpul exercitării votului online de către telespectatori, au mai susținut recitaluri trupa Zdob și Zdub și Orchestra Fraților Advahov. A fost invitată și trupa de indie rock, Sudden Lights, cea care va reprezenta Letonia la Liverpool. În urma punctajului acordat de către juriu și public, în proporție de 50 la 50, interpretul Pasha Parfeni cu piesa „Soarele şi Luna” va reprezenta, în acest an, Republica Moldova la etapa internaţională a concursului Eurovision Song Contest 2023.

„Cred foarte tare în mesajul pe care l-am promovat la sfârșit, citând un fragment din piesa «România» a lui Adrian Daminescu”

Prezent în direct la emisiunea Album de familie a postului Radio Moldova și în cadrul interviurilor acordate pentru Tele Matinal, TVR Moldova și ziariștii străini aflați la eveniment, Theodor Andrei a vorbit despre piesa cu care a câștigat Selecția Națională Eurovision România și marile lui pasiuni – muzica și teatrul, despre maeștrii săi, cei care l-au inspirat.

„M-am simțit foarte foarte bine la Chișinău. A fost pentru prima oară când am ajuns în Republica Moldova și, exact cum spun și versurile piesei „Trenulețul” a celor de la Zdob și Zdub & Frații Advahov, ce au reprezentat Moldova anul trecut la Eurovision, parcă am mers „de acasă până acasă”. Am văzut foarte mulți oameni cu ochi albaștri și foarte expresivi, lucru care mă fascinează, deoarece eu sunt foarte atent la ochii oamenilor și, auzind diverse dialoguri la probele de sunet, am remarcat ce sweet, ce draguț este accentul lor. Am auzit o doamnă reporter care explica unui coleg, la telefon, despre unde trebuia să fie un anume fișier și conversația a fost absolut fabuloasă. M-am simțit foarte bine primit la interviuri și pe scenă, alături de publicul călduros din sală și din spatele televizoarelor. Cred foarte tare în mesajul pe care l-am promovat la sfârșit, citând un fragment din piesa «România» a lui Adrian Daminescu – «plânge Ardealul și Banatul, Moldova și tot regatul, măi, bade, măi!».

Cred foarte tare în șansele noastre și cred că e momentul pentru muzică realmente memorabilă la Eurovision, și ținând cont că visul meu cel mai mare este să aduc cel mai bun rezultat al României de până acum, iar pentru asta lucrez intensiv alături de echipa mea și de cei de la TVR, m-ar face foarte fericit să ținem Eurovisionul cât mai aproape de zona noastră – fie România, fie Moldova, aici, în frăţia noastră. Abia aștept sa mă întorc la Chișinău, să mai cânt oamenilor de acolo! Multă dragoste!”, a declarat Theodor la întoarcerea în țară.

Despre Eurovision

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări. Evenimentul, care se va desfăşura la Liverpool Arena sub sloganul „United by Music”, va avea două semifinale, pe 9 şi 11 mai şi marea finala, pe 13 mai, transmise în direct și în exclusivitate la TVR. Țara noastră va intra în concurs în prima parte a celei de-a doua semifinale, în data de 11 mai.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

ESC se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

