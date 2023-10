În vara acestui an, Mara a susținut examenul de Bacalaureat, unde a trecut cu brio peste toate probele, iar ulterior a dat admiterea la facultatea mult dorită. A reușit, căci a fost admisă la Facultatea de Drept din București, acolo unde e studentă acum.

În paralel, Raluca Moianu anunță că Mara s-a și angajat, are un job par time chiar la un notariat. Muncește chiar în domeniul pe care a ales să îl studieze. „Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni cu care se înțelege bine”, a spus fosta prezentatoare de televiziune pentru Click.

Raluca Moianu, despre fiica Mara, care are 18 ani: „Este o fată foarte bine organizată”

Și a continuat: „Plus că pe lângă facultate mai și lucrează, cu jumătate de normă, la un notariat ca notar din luna august, din vara aceasta. Trebuie să prindă experiență ca după ce termină facultatea să poată să își găsească ușor de lucru.

Are timp de toate…și de facultate și de muncă și de viață personală pentru că este o fată foarte bine organizată. Îmi organizează până și programul meu, nu ai treabă cu ea. Chiar este foarte organizată”, a mai declarat Raluca Moianu.

Pentru aceeași sursă, Raluca Moianu a făcut dezvăluiri despre planurile de viitor ale fiicei ale, care vrea să devină magistrat după ce termină facultatea. „Mara își dorește să ajungă magistrat, dar eu vreau să ajungă notar mai degrabă, pentru a avea o viață mai liniștită. Ce își dorește ea este multă bătaie de cap, procese peste procese și tot așa”, spunea vedeta de televiziune.

Raluca Moianu, dezvăluiri despre relația cu fiica ei

Vedeta are o relație foarte bună cu fiica sa, mai ales că Mara a rămas fără tată când era adolescentă. Raluca Moianu a vrut să își ducă copilul la psiholog după ce tatăl ei s-a stins din viață, însă aceasta a refuzat. Fosta prezentatoare de la TVR a spus că ea a apelat la sfaturile specialistului.

„Avea 13 ani. A fost foarte foarte complicat, dar ne-am avut una pe alta. M-am adaptat situației, eu am apelat și la un psiholog. Am vrut să o duc pe Mara la psiholog, dar ea nu a vrut. Mi-a zis că vorbește cu mine orice și am fost întotdeauna foarte deschise”, spunea la TV vedeta.

Raluca Moianu a mai mărturisit atunci că este genul de persoană care iartă foarte ușor și niciodată nu ține mult supărarea. Este un om vesel și optimist, iar asta o ajută să treacă peste greutățile care îi apar în viață.

„Eu iert ușor. Nu vreau să mă încarc cu venin. Avem tendința , noi oamenii, să ne încărcăm, avem tot felul de lucruri din acestea în cap. Nu facem decât să se întoarcă împotriva noastră. Eu sunt un om vesel. Dacă am reușit să trec peste problemele din viață, am trecut pentru că sunt optimistă”, a declarat Raluca Moianu la PRO TV.