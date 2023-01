Chiar dacă e nevăzător, Emanuel Ion cântă la orgă. Așa a impresionat-o și pe Andra, care i-a oferit Golden Buzz și l-a trimis direct în finala sezonului 12. După emisiune, tânărul nu a renunțat la marea lui pasiune: muzica.

Astfel, Emanuel Ion a lansat pe canalul său de YouTube piesa „Cuvinte antistres”. „Vă spun sincer că am avut o perioadă când rosteam doar cuvinte negative peste viața mea… Eram cel mai negativist om posibil… Dar am înțeles că aceste cuvinte pot avea o mare influență peste viața ta.

Așa că ai mare grijă ce spui! Despre acest lucru va vorbi și piesa Cuvinte antistres”, a scris Emanuel pe Facebook, înainte de lansarea melodiei, conform protv.ro.

Muzica și textul piesei îi aparțin lui Emanuel, el le-a compus.

Versurile melodiei lui Emanuel Ion

„Recunosc, am încercat să fiu altcineva, am vrut să am identitatea altcuiva / Dar realul eu, nu se-nțelegea cu update-ul pe care eu îl forțam / Și apare o-ntrebare Oare chiar se mai poate, să mai fie o schimbare / Aș da orice să recapăt tot ce am distrus în trecut / Nu, nu vreau să mai ascult cuvinte, ce-au fost doar vorbite și deloc n-au fost gândite / Mulți nu știu că prin cuvinte, își pot pune piedici, vă spun din fapte trăite / Să vă feriți de acei oameni, ce în față vă sunt frați, dar actori pe la spate / Personal nu mai accept, să mi se spună că-s ok doar pentru antistres /Vreau să îți spun că tu nu ești o greșeală pe Pământ Dumnezeu nu a greșit nicicând / Și dacă-ți spune cineva că nu-i nimic de viața ta, tu să îi răspunzi că nu asculți minciuni Dumnezeu te iubește și oricât de mult I-ai greșit / El poate să te ierte, trebuie doar să-ți ceri iertare și să îți acorzi un nou început”, sunt versurile piesei „Cuvinte antistres”.

Povestea lui Emanuel Ion, care a participat la „Românii au talent”

Adolescentul este nevăzător din naștere. Cântă la 5 instrumente: orgă, acordeon, chitară, chitară bass și tobe. Totul a pornit la 4 ani, când a început să cânte la o orgă de jucărie. Nu își explică și cum de știe unde să apese. Spune că mâinile parcă îi sunt călăuzite.

Emanuel Ion face parte dintr-o familie numeroasă, cu 6 copii, el fiind singurul băiat. Una dintre surorile lui este adoptată. Părinții lui au găsit-o pe stradă și nu au avut inimă să o lase și de atunci a rămas cu ei, potrivit romaniiautalent.protv.ro.

Tatăl lui Emanuel este pastor penticostal în Năvodari, iar Emanuel cântă în biserică în fiecare săptămână. Spune că Emanuel înseamnă „Dumnezeu este cu noi” și că a simțit asta în fiecare zi din viața sa. Nu s-a simțit niciodată blestemat de soartă din cauza condiției în care se află. Emanuel merge chiar și cu bicicleta. Lucrează pe calculator și vrea să se facă IT-ist.

