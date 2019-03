Azi a avut loc un nou termen în procesul medicului Gheorghe Burnei de la Tribunalul București.

Judecătorul Marius Joița a decis ca audierile să fie făcute cu ușile închise și atunci singura șansă pentru ca informațiile să ajungă la oameni este să discuți, om la om, cu cei din sală.

de Alexandra Nistoroiu, Adriana Oprea

Copiii dorm în braţele părinţilor, ca şi cum ar fi la ei acasă, nu pe holul Tribunalului Bucureşti, în gălăgia oamenilor care aşteaptă să le vină rândul la proces.

Tatăl plimbă fetiţa pe culoar, iar mâinile lui au amorţit.

Mama l-a aşezat pe cel mic pe o bancă de lemn, făcându-i pernă din gecile copiilor. Femeia aşteaptă să intre în sala de judecată, ca să fie audiată ca martor în procesul doctorului Burnei.

D., fetiţa care doarme cu obrazul lipit de umărul tatălui, i-a fost pacientă medicului.

De ce a secretizat judecătorul procesul

În urmă cu o lună, judecătorul Marius Joița a decis ca procesul în care este inculpat Burnei să se desfăşoare cu uşile închise.

A luat această decizie „la solicitarea apărătorului ales al inculpatului, raportat la conținutul declaraţiilor martorilor audiaţi până la acest moment, în care s-a făcut referire la persoane minore care au calitatea de pacienţi”.

Dar dincolo de uşile închise, în sala de judecată, se vorbeşte despre plicuri cu bani.

„Noi îl ştiam de îngerul copiilor”

D. are 3 ani şi jumătate. S-a născut în Anglia, cu o malformaţie congenitală la piciorul drept. Avea talpa întoarsă cu 180 de grade. Medicii de-acolo au propus amputarea, dar părinţii au căutat alte soluţii şi în spitalele din România.

Au mers întâi la Iaşi, iar un medic de-aici i-a trimis la Bucureşti, la doctorul Gheorghe Burnei, spunându-i familiei că el este singura soluţie.

Mai târziu, când a aflat că Burnei este anchetat de procurori, tatăl a fost bulversat: „Noi îl ştiam de îngerul copiilor. Când mi-a zis că-mi primeşte fata, m-a pufnit plânsul. Era cea mai mare reuşită din viaţa mea”.

”Ne-am simțit obligați să-i dăm bani pentru că amâna mereu operația”

Când a fost internată pe secţia lui Burnei, fetiţa avea doar patru luni. „Am ajuns la preavestitul, prearenumitul Burnei”, povesteşte tatăl. Aici a început lunga aşteptare.

„Au ţinut-o aproape trei luni în spital, fără s-o opereze”. La fiecare vizită, Burnei le spunea părinţilor că „analizează cazul” şi îi amâna din nou. Părinţii s-au speriat văzând că saloanele sunt pline şi că lor nu le venea niciodată rândul.

De la ceilalţi părinţi au aflat că trebuie să dai bani medicului, pentru că „aşa funcţionează sistemul”. „Ne-am simţit obligaţi fiindcă stăteam acolo şi nu se făcea nimic”, povesteşte tatăl.

”Ştia că sunt bani, doar nu-i dădeam vreo scrisoare de dragoste”

Soţia lui stă de o oră în sala de judecată. E singurul martor audiat, la termenul de azi, în procesul în care Burnei este acuzat de luare de mită. În timp ce ea răspunde la întrebările avocaţilor, copiii se trezesc din somn şi încep să plângă nemaivăzând-o lângă ei.

„Am auzit ceva înăuntru, dar speram să nu fie ai mei”, mărturiseşte femeia la ieşirea din sala de judecată.

Este epuizată şi spune că toată povestea asta i-a dat viaţa peste cap. Prima oară când a fost adusă la audieri, anchetatorii au luat-o din spital, unde era internată cu fetiţa, care trecuse prin a doua operaţie.

„I-am spus judecătorului tot ce s-a întâmplat. Cum am pus într-un plic 700 de lei şi am mers în cabinetul lui Burnei şi i-am dat plicul în mână. I-am dat plicul printre icoane! Uite, asta am uitat să-i spun judecătorului, că el era printre icoane”.

O întrebăm dacă dr. Burnei ştia că în acel plic sunt bani. „Ştia că sunt bani, doar nu-i dădeam hârtii sau vreo scrisoare de dragoste”.

A dat banii și s-a deblocat operația

La o săptămână după ce Burnei a primit plicul, D. a intrat, în sfârşit, pentru prima oară în sala de operaţie.

Câteva luni mai târziu, copilul a avut nevoie şi de un fixator extern. Burnei le-a spus părinţilor că dispozitivul „nu este pe stoc, la dimensiunea corectă” şi că trebuie să-l cumpere ei. Au plătit atunci 7.000 de lei.

Imediat după reţinerea lui Burnei, acest fixator a fost scos de urgenţă, povesteşte tatăl, iar cazul a fost preluat de colegi din clinică.

„Nu e o sumă mare cea pe care i-am dat-o doctorului Burnei, 700 de lei, dar noi aveam deja şi alte cheltuieli, iar el ştia asta”, explică mama.

După audierea mamei, şedinţa de judecată se încheie şi Burnei iese din sală. Procesul va continua cu declaraţiile altor martori, tot în spatele uşilor închise.

Două dosare pentru „îngerul copiilor”

În iunie 2017, dr. Gheorghe Burnei a fost trimis în judecată, prin rechizitoriul nr. 3141/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru luare de mită.

În luna mai a anului trecut, procurorii l-au anunţat pe Gheorghe Burnei că are calitatea de suspect într-un nou dosar penal, în care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de omor din culpă şi de vătămare corporală din culpă. Dosarul 3994/P/2016 e încă în lucru, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Prima oară, presa, prin jurnalista Luiza Vasiliu, de la site-ul Casa Jurnalistului, a fost cea care a relatat despre abuzurile medicale la care sunt supuși copiii și familiile de către Gheorghe Burnei.

