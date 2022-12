Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe de la noi. În vara acestui an, ea a devenit mama unui băiețel perfect sănătos și mult dorit. Pe parcursul sarcinii, artista a luat 12 kilograme în greutate, însă a reușit să scape de mai mult de jumătate dintre acestea în primele zile după ce l-a adus pe lume pe Iair.

„Într-adevăr, mă mândresc cu faptul că nu am rămas cu multe kilograme în plus, dar pot să spun că am și avut noroc, cred, cu genetica. Am pus 12 kilograme în sarcină, iar primele 8 le-am dat jos în primele zile, până am ajuns acasă”, a declarat Vlăduța Lupău pentru VIVA!.

„Nu sunt nevoită, și n-am fost niciodată, să țin dietă și regim”

Cântăreața susține că nu a ținut vreun regim drastic pentru a-și recăpăta silueta, ci faptul că are o activitate solicitantă a ajutat-o. Vlăduța Lupău și-a reluat concertele la scurt timp după ce a născut.

„Nu sunt nevoită, și n-am fost niciodată, să țin dietă și regim, pentru că mereu am fost slabă și nici nu exagerez cu mâncarea. Adică cred că apuc să mănânc de două ori pe zi, iar în zilele în care cânt depun mult efort și organismul îmi cere doar apă. Deci asta e dieta… Cânt!”, a spus vedeta.

„Nu am nicio operație estetică la față”

De-a lungul timpului s-a speculat că Vlăduța Lupău ar avea mai multe operații estetice, însă ea a negat. Artista în vârstă de 31 de ani spune că este normal să arate diferit față de atunci când era adolescentă. Ea a recunoscut că singura intervenție estetică pe care o are este la nivelul buzei superioare.

„Da, văd și eu mereu ce se scrie despre mine și ce se comentează. Încă învăț să lucrez cu mine și să nu mai bag în seamă! Nu am nicio operație estetică la față, că despre asta s-a scris. Am purtat aparat dentar și mi-am «aranjat» dinții… Încă nu sunt perfecți, iar cine ar fi mai atent ar putea observa faptul că am arcada cumva strâmbă și am lipsă un canin, așa, ca să știe toți care mă cred așa operată și perfectă.

Iar faptul că, atunci când s-au scris aceste lucruri, s-a postat o poză de când aveam 14 ani, e firesc că un copil la 14 ani nu arată ca la 31. Și nu e corect ca jurnalist să pui o poză cu mine de la 14 ani și una de la 31 în care eram super machiată. Tot ceea ce fac, odată la câtva timp, este să îmi corectez buza superioară! Ceea ce nu se numește operație estetică!”, a declarat Vlăduța Lupău.

„Abia aștept să merg într-o vacanță cu Iair”

Deși are un program foarte încărcat, artista își face timp și pentru lucrurile care îi plac. Vlăduța Lupău așteaptă cu mare nerăbdare să plece în vacanță cu băiețelul ei, Iair.

„Ador să dorm și să merg la masaj, asta mă relaxează cel mai mult! Să îmi fac poze și să îmi cumpăr haine. Ca orice fată, de altfel! Și îmi mai plac vacanțeleee… Apropo, abia aștept să merg într-o vacanță cu Iair! O vacanță în trei!”, a povestit cântăreața pentru sursa mai sus menționată.

Vlăduța Lupău, nume biblic pentru fiul ei

Fiul Vlăduței Lupău a primit numele Iair și are însemnătate biblică. Pe una dintre rețelele de socializare, cântăreața a postat o scrisoare pentru copilul ei.

„Iair… știam că îți vei alege o zi binecuvântată în care să vezi lumina zilei! Bine ai venit pe lume minunea mea! ❤️ Continui scrisoarea către tine… știi că ți-am zis că te voi învăța să-L iubești pe Dumnezeu, iar El îți va da totul… ei bine cu asta începem drumul vieții tale!

Lumea asta puiule… este cum ești tu cu ea! Așa că dacă tu ești bun, îți va întoarce bunătate, iar dacă nu.. să nu te aștepți să vină binele. O să ți se greșească și o să faci și tu greșeli, însă întotdeauna să te gândești că nu cei din jurul tău nu trebuie să te vadă când faci un lucru rău sau să se supere că ai greșit… ci întoteauna să te gândești că Dumnezeu te vede… de El nu te poți ascunde și de la El vine răsplata la tot ceea ce vei face pe această lume! O să crești și o să trăiești așa cum trăim fiecare, cu bune și cu rele însă vreau să te rog, atunci când îți dorești ceva cu adevărat LUPTĂ și nu renunța niciodată, iar eu… voi fi lângă tine întodeauna si pentru totdeauna!

„Îmi doresc să ai o viață ușoară, binecuvântată și să fim împreună mulți ani pe acest pământ…”

Îmi doresc să ai o viață ușoară, binecuvântată și să fim împreună mulți ani pe acest pământ… eu cu tine și cu tati tău… apoi cu copiii tăi și apoi nu îndrăznesc mai mult… De azi, tu mi-ai dat cel mai frumos nume «mama»… iar pentru asta eu îți mulțumesc și îi dau slavă Lui… pentru că vreau să știi că de multe ori nu credeam că și pe mine mă va alege un suflet să-i fiu mamă, dar iată-te! M-ai ales tu! Iar tu… în viața aceasta, am să fac în așa fel încât să îmi fii cea mai bună carte de vizită! Nu vreau ca să-ți zică lumea «Ești băiatul Vlăduței…», ci mie să-mi zică «Ești mama lui Iair!»! Închei și îți fac cunoștința cu prima femeie din viața ta care îți spune din toată inima TE IUBESC! Eu, mami! ❤️”, este mesajul postat de Vlăduța Lupău în urmă cu câteva luni.

