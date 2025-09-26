Ești fan înfocat Harry Potter sau mașini legendare? Vrei să păstrezi o parte din magia personajelor și a vehiculelor emblematice? De la motocicleta lui Hagrid și Batmobilul clasic, la Aston Martin, mașina lui James Bond sau monoposturile Formula 1 2024, toate te așteaptă pe www.colectii.libertatea.ro.

Figurine MINIX. Colecționează-ți echipa de vis! Dacă fotbaliștii de la Real Madrid sau Barcelona îți fac inima să bată mai tare, acum poți să-ți aduci favoriții la tine acasă. În miniatură. Figurinele sunt din materiale calitative, rezistente, arată fix ca eroii de pe teren și, mai ales, sigure pentru toate vârstele. Atenție, fani începători! Creează dependență. O să vă puteți opri la un singur jucător sau veți vrea întreaga echipă?

Ești mai mult genul Harry Potter? Motocicleta lui Hagrid te așteaptă. Fanii seriei pot acum să admire miniatura legendară, inspirată de Royal Enfield-ul cu ataș. Și da, Daniel Redcliff a „suferit” în spațiul strâmt al atașului la filmările pentru „Talismanele Morții”, glumind că zborul pe mătură era mult mai confortabil. Magie plus motocicletă egal o colecție obligatorie!

Aston Martin, partener oficial al lui James Bond. Nu este doar o mașină englezească, ci simbolul eleganței și al aristocrației pe patru roți. Lamborghini sau Ferrari? Prea stridente pentru agentul 007. Sean Connery nu ar fi coborât niciodată din altă mașină. Stil și șarm rezultă clar Aston Martin.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

De la James Bond la Batman. Batmobilul este clar un superstar pe patru roți. De la benzile desenate din anii 40, până la filme, Batmobilul a evoluat mult, dar cel clasic, creat de George Barris, pe baza Lincoln Futura, rămâne lege. Vrei Mini Batman și Robin alături? Grăbește-te! Macheta din 1966 te așteaptă pe site!

Avem și Formula 1. În miniatură! Machetele monoposturilor 2024, la scară 1:43, adică 13 centimetri de viteză pură, sunt aici! Lewis Hamilton arată impecabil în negru, iar Sainz Jr. în roșu, iar tu poți să le ai pe toate în colecția ta. Atenție! Furie de pistă asigurată, fără riscuri de accidente reale.

#ColecționeazăCeContează și fă-ți loc în vitrină pentru magia și viteza preferată!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE