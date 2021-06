Therme Bucuresti anunta redeschiderea pentru public, din 7 iunie, a celui mai mai mare si avansat tehnologic centru de wellness din Europa. Therme, cel mai mare centru de relaxare și wellness construit greenfield din Europa, isi asteapta de luni vizitatorii.

Incepand cu 7 iunie, Therme isi asteapta clientii cu o noi activități și terapii. In saunele Therme vor avea loc noile Fragrance Experiences, o serie de infuzii cu uleiuri esentiale pentru o călătorie senzorială cu influențe antice. Vizitatorii se vor putea bucura din nou de beneficiile apei termale, de vegetatia exotica si de plajele generoase, vor simti din nou adrenalina de pe cei 1.6 km de tobogane si se vor reaincarca cu energie prin sesiunile de aqua shape, core workout, yoga sau pilates in parcurile tematice.

Cel mai mare ecosistem de sănătate și wellbeing din Europa

La Therme, cel mai avansat tehnologic centru de wellness din Europa, spațiul interior este ventilat si purificat prin centrale de ventilare ultraperformante cu volume mari si filtre HEPA (similare cu cele folosite în zonele medicale). Pentru aportul de aer proaspăt interior, Therme folosește sisteme de ventilare naturala (cum este acoperisul mobil), dar si centralele de mare capacitate care asigura un aport de aer de 4 de ori volum/spatiu pe ora, inscriindu-se in ceea ce ASHRAE (standardul international al The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) numeste -un spatiu puternic ventilat.

Palmierii și vegetatia naturala asigura oxigenarea suplimentara- asemeni unui spatiu exterior- astfel incat, toți vizitatorii sa se bucure în perfectă siguranță de beneficiile celui mai mare ecosistem de sănătate și wellbeing din Europa.

Noua experienta Therme începe online.

Noua platforma therme.ro, disponibila de pe orice dispozitiv, poate fi folosita pentru a personaliza toate aspectele experientei Therme – de la achizitia de bilete până la informații detaliate despre activități și program, totul într-un singur loc. Pentru a asigura respectarea condițiilor de distanțare și limitarea numărului de clienți prezenți simultan în facilitățile Therme reprezentantii centrului recomanda achiziția online, în avans, a biletelor de acces, aceasta fiind cea mai sigură modalitate de va asigura ca aveti prioritate la accesul în Therme. Va exista in continuare posibilitatea achiziționării de bilete la case, în măsura disponibilității și a gradului de ocupare maxim admis, deocamdată limitat la 70% din capacitatea centrului.

Mai mult spațiu de relaxare în siguranță

Respectarea regulilor și recomandărilor oficiale este esentiala pentru relaxarea în condiții de siguranță. Accesul în complex se face după un triaj epidemiologic riguros ce are loc într-un pavilion nou, dedicat.

Distanțarea fizică este păstrată peste tot în Therme iar capacitatea complexului este limitată la 70%. Ceea ce înseamnă că tu te vei bucura, în siguranță, de mai mult spațiu de relaxare.

Ce s-a intamplat la Therme in tot acest timp?

“Datorită investitiilor pe termen lung si a susținerii din partea actionarilor, am reușit sa ne adaptam provocărilor din anul trecut și să ne pastram in integralitate echipa, motorul experientei clientilor nostri! Am folosit aceasta perioada pentru a realiza lucrări de întreținere, am făcut schimbări importante și în ceea ce privește integrarea unor noi platforme digitale și, bineînțeles, ne-am pregătit de redeschidere. Toti vizitatorii nostri se vor putea bucura din nou, împreună cu familia și prietenii, de varietatea de activități, terapii și atracții de la Therme București, în cel mai sigur, curat și mai natural mediu interior și exterior. Ne motiveaza sa știm ca oamenii ne-au simțit lipsa, si ca acum, în sfârșit, isi vor putea relua obiceiurile sanatoase iar vacanta în orice zi a saptamanii le va fi din nou accesibilă”, a declarat Robert Solomon, COO Therme Bucuresti

***

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare Therme din Europa, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 plante. Proiectul excelează prin magnitudine, unicitate și o serie de puncte forte: este cel mai mare centru de recreere și wellness din Europa, cu servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, cu cele mai înalte standarde din punct de vedere arhitectural, tehnic, sănătate și relaxare din lume, construit de la zero. Therme București a fost inchis pentru siguranta clientilor si a angajatilor sai, in perioada 12 martie 2020-6 iunie 2021 in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID 19.

