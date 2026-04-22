Pe 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, aproximativ un milion de români își serbează onomastica. Dintre aceștia, aproximativ 740.000 sunt bărbați și majoritatea dintre ei poartă numele de Gheorghe sau Ghiorghe. Dintre femeile care își serbează onomastica de Sf. Gheorghe, peste 135.000 poartă numele de Georgeta.

Semnificația numelui Gheorghe

Numele Gheorghe are o origine veche și o semnificație puternică. Provine din limba greacă, de la termenul „georgos”, care înseamnă „lucrător al pământului” sau „agricultor”, fiind format din cuvintele „ge” (pământ) și „ergon” (muncă).

De-a lungul timpului, însă, numele și-a depășit sensul inițial și a ajuns să fie asociat cu puterea, curajul și credința. Totul datorită legăturii cu Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din creștinism, considerat simbol al biruinței asupra răului.

În tradiția populară românească, Sfântul Gheorghe are și o semnificație aparte: este văzut ca protector al naturii, al vegetației și al recoltelor. Nu întâmplător, ziua lui este sărbătorită primăvara, într-un moment în care natura revine la viață.

Numele are numeroase variante și forme, atât în română, cât și în alte limbi. La noi sunt frecvente Gheorghe, George, Georgiana, Georgeta sau Geta, dar și forme mai rare precum Iorgu sau Giurgiu. În alte țări întâlnim variante precum George (în engleză), Jorge (spaniolă și portugheză), Giorgio (italiană) sau Jurgen (germană).

Mai mult, Sfântul Gheorghe este și ocrotitorul Forțelor Terestre ale Armatei Române, ceea ce îi întărește și mai mult simbolistica de curaj și protecție.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe

  • Gelu;
  • Geluța;
  • Geluțu;
  • Geo;
  • George;
  • Georgel;
  • Georgeta;
  • Georgi;
  • Georgiana;
  • Geta;
  • Gheorghieș;
  • Gheorghina;
  • Gheorghița;
  • Gherghina;
  • Ghiorghe;
  • Ghiorghița;
  • Gica;
  • Gina.

Mesaje și urări pentru sărbătoriți de Sfântul Gheorghe

  • „La mulţi ani şi fie ca Sfântul Gheorghe să te călăuzească mereu!”
  • „Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani, Gheorghe!”
  • „Îţi urez La mulți ani pentru că porţi acest nume, şi fie ca Sfântul Gheorghe, pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi numai bucurii şi linişte interioară”.
  •  „Felicitări cu ocazia acestei zile, îţi urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani, Gheorghe!”
  • „De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani!”
  • „Fie ca această zi să-şi deschidă poarta unui viitor plin de succese şi realizări. Sfântul Gheorghe al cărui nume îl porţi să te ocrotească şi să te călăuzească mereu. La Mulţi Ani!”
  •  „Să fii mereu tânăr şi cu acelaşi spirit vesel. Viaţa să-ţi ofere clipe minunate şi bucurii nemaiîntâlnite. La mulţi ani fericiţi, Gheorghe!”
  • „În zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, îţi urez multă sănătate şi fericire.”
  •  „Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani, Gheorghe!”
  • „Fie ca începând cu această zi toate necazurile să te ocolească, dragostea la tine în suflet să poposească fără să mai plece, să ai doar zile însorite şi pline de bucurie. La muţi ani, George!”
  • „La mulţi ani George şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu! În zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, îţi urez multă sănătate şi fericire!”
  • „Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească! La mulți ani, George!”
  • „Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi tot binele din lume.”
  • „Să ai parte numai de zile senine şi însorite! La mulți ani, Georgeta/Georgiana!”
  • „Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Gheorghe pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară. La mulți ani, Georgiana!”
  • „Tot ce-ţi doreşti, tot ce-ţi lipseşte şi-ţi foloseşte, sănătate, prieteni adevăraţi, şi multă bucurie! La mulți ani, Georgeta!”
  • „Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Gheorghe cât mai frumoasă! La mulți ani, Georgi!”
  • „Cu ocazia zilei Sfinţişorului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire.”
  • „La mulți ani, Georgeta! De ziua numelui tău îţi doresc să ai parte de succes, împliniri şi sănătate.”
  • „Sfântul Gheorghe al cărui nume îl porţi să te ocrotească şi să te călăuzească în viaţă. La mulți ani, Georgeta/Georgiana!”

Cele mai cunoscute tradiții de Sfântul Gheorghe

În credința populară, Sfântul Gheorghe mai este numit și SânGeorge sau Sângeorz, patronul naturii înverzite, al vegetației, vitelor și oilor.

Unul dintre cele mai răspândite și urmate obiceiuri de Sfântul Gheorghe este împodobirea casei cu plante care marchează renașterea naturii.

Astfel că, în Muntenia se folosesc crengi de stejar sau de păr, în Transilvania se pun fire de leuștean, în Banant se pun frunze de fag sau gorun. Se spune că aceste simboluri vegetale au rolul de a proteja gospodăria de spiritele rele.

Tot de Sfântul Gheorghe, o veche tradiție spune că, cine se scaldă înainte de răsăritul soarelui într-o apă curgătoare va avea noroc tot anul și va fi păzit de rele.

Gunoiul care este adunat în ziua de Sf. Gheorghe este bine să fie pus la rădăcina pomilor, deoarece aceștia vor rodi mai bine.

În ziua de Sfântul Gheorghe se adună de pe câmp plantele medicinale și se păstrează de-a lungul anului.
Se spune că cine doarme în ziua de Sf. Gheorghe ia somnul mieilor și va rămâne tot anul somnoros.

În anumite zone ale țării, în ziua de Sfântul Gheorghe, bărbații obișnuiesc să pună ramuri verzi la stâlpii porților, la ferestre, uși, grajduri și grădini. Ramurile se păstrau peste an și erau folosite împotriva diverselor boli.

Se mai spune că, dacă în această zi fetele mari priveau într-o găleată cu apă la miezul nopții, în ajunul Sfântului Gheorghe, acestea își puteau vedea ursitul.

Tot o tradiție veche spune că fetele obișnuiau să împletească cunune verzi pe care le presărau pe uliță. Dacă băieții pe care îi îndrăgeau călcau pe cunune, atunci acesta era semn că fetele urmau să se mărite în acel an.

O tradiție veche în anumite zone ală țării este urzicatul. Se spune că cine este urzicat în această zi va fi harnic, ager și sănătos toată vara.

O veche vorbă din popor spune că, dacă în ziua de Sfântul Gheorghe va fi rouă multă, acesta este un semn de bogăție, dacă este o zi ploioasă, atunci se va face grâul și fânul.

În dimineața de Sf. Gheorghe, femeile scoteau afară sculele de țesut, pentru a răsări soarele peste ele. Acesta era un semn că vor avea spor tot anul.

De Sfântul Gheorghe se obișnuia ca oamenii să se bată cu ramuri verzi ca să nu îi doară mijlocul.

Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Mucenic Gheorghe

„Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci folositor, neputincioșilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Tu, Mare Mucenic Gheorghe, care împreună cu cei fără de trup ești și toate le cunoști din timp și carele de purtătorii de nevoință ești cinstit, miluiește-ne pe noi păcătoșii.

Vino, Sfinte Gheorghe și luminează mintea mea, pentru ca să cunosc eu păcatele ce le-am săvârșit; mișcă inima mea ca să mă hotărăsc și să mă îndrept; ajută necredinței și slăbiciunei mele și scapă-mă cu harul tău de păcatele cele trupești și sufletești.

Totdeauna numele tău arată înălțimea rânduielilor tale, căci după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului.

De aceea cu laude te fericim pe tine Sfinte Gheorghe, care ai trecere în fața lui Dumnezeu Tatăl. Binecuvântează-ne pe noi și fă rugăciunile noastre să fie de folos. Amin”. 

Parteneri
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Viva.ro
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor pe ruta Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Știri România 15:13
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor pe ruta Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Percheziții DNA de amploare în zeci de locații din România și Franța privind achiziții publice din Bistrița-Năsăud și Sălaj
Știri România 14:45
Percheziții DNA de amploare în zeci de locații din România și Franța privind achiziții publice din Bistrița-Năsăud și Sălaj
Parteneri
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Adevarul.ro
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Dezvăluiri scandaloase din cazul profesorului din Bihor care ar fi agresat elevi chiar în școală. Cum îl apără primarul pe cadrul didactic, în ciuda evidențelor: „A rezolvat problema”. Reacțiile instituțiilor vizate
Fanatik.ro
Dezvăluiri scandaloase din cazul profesorului din Bihor care ar fi agresat elevi chiar în școală. Cum îl apără primarul pe cadrul didactic, în ciuda evidențelor: „A rezolvat problema”. Reacțiile instituțiilor vizate
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Andreea Popescu și-a pus la vânzare lucrurile personale. Care sunt prețurile pe care le cere fosta soție a lui Rareș Cojoc
Stiri Mondene 15:47
Andreea Popescu și-a pus la vânzare lucrurile personale. Care sunt prețurile pe care le cere fosta soție a lui Rareș Cojoc
Motivul pentru care Michele Morrone nu-și mai caută numele pe Google: „Am făcut-o în trecut”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Motivul pentru care Michele Morrone nu-și mai caută numele pe Google: „Am făcut-o în trecut”
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
ObservatorNews.ro
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Mediafax.ro
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Mediafax.ro
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Doctorița Cristina Lăpușneanu s-a stins din viață. O boală nemiloasă i-a adus sfârșitul
KanalD.ro
Doctorița Cristina Lăpușneanu s-a stins din viață. O boală nemiloasă i-a adus sfârșitul

Politic

LIVE TEXT | UDMR, al treilea partid la discuții cu Nicușor Dan la Cotroceni. PSD a decis retragerea miniștrilor. Seara, Nicușor Dan face declarație de presă
LiveText
Politică 15:34
LIVE TEXT | UDMR, al treilea partid la discuții cu Nicușor Dan la Cotroceni. PSD a decis retragerea miniștrilor. Seara, Nicușor Dan face declarație de presă
Miniștrii PSD își dau demisia din Guvernul Bolojan, a decis partidul condus de Grindeanu. Cine sunt cei 6 care nu mai vin la Palatul Victoria
BREAKING NEWS
Politică 15:00
Miniștrii PSD își dau demisia din Guvernul Bolojan, a decis partidul condus de Grindeanu. Cine sunt cei 6 care nu mai vin la Palatul Victoria
Parteneri
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
“Credeam că Gâlcă are minte mai multă!” Verdict ferm în scandalul cu Dobre al lui Mitică Dragomir
Fanatik.ro
“Credeam că Gâlcă are minte mai multă!” Verdict ferm în scandalul cu Dobre al lui Mitică Dragomir
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal