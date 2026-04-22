Pe 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, aproximativ un milion de români își serbează onomastica. Dintre aceștia, aproximativ 740.000 sunt bărbați și majoritatea dintre ei poartă numele de Gheorghe sau Ghiorghe. Dintre femeile care își serbează onomastica de Sf. Gheorghe, peste 135.000 poartă numele de Georgeta.

Semnificația numelui Gheorghe

Numele Gheorghe are o origine veche și o semnificație puternică. Provine din limba greacă, de la termenul „georgos”, care înseamnă „lucrător al pământului” sau „agricultor”, fiind format din cuvintele „ge” (pământ) și „ergon” (muncă).

De-a lungul timpului, însă, numele și-a depășit sensul inițial și a ajuns să fie asociat cu puterea, curajul și credința. Totul datorită legăturii cu Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din creștinism, considerat simbol al biruinței asupra răului.

În tradiția populară românească, Sfântul Gheorghe are și o semnificație aparte: este văzut ca protector al naturii, al vegetației și al recoltelor. Nu întâmplător, ziua lui este sărbătorită primăvara, într-un moment în care natura revine la viață.

Numele are numeroase variante și forme, atât în română, cât și în alte limbi. La noi sunt frecvente Gheorghe, George, Georgiana, Georgeta sau Geta, dar și forme mai rare precum Iorgu sau Giurgiu. În alte țări întâlnim variante precum George (în engleză), Jorge (spaniolă și portugheză), Giorgio (italiană) sau Jurgen (germană).

Mai mult, Sfântul Gheorghe este și ocrotitorul Forțelor Terestre ale Armatei Române, ceea ce îi întărește și mai mult simbolistica de curaj și protecție.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe

Gelu;

Geluța;

Geluțu;

Geo;

George;

Georgel;

Georgeta;

Georgi;

Georgiana;

Geta;

Gheorghieș;

Gheorghina;

Gheorghița;

Gherghina;

Ghiorghe;

Ghiorghița;

Gica;

Gina.

Mesaje și urări pentru sărbătoriți de Sfântul Gheorghe

„La mulţi ani şi fie ca Sfântul Gheorghe să te călăuzească mereu!”

„Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani, Gheorghe!”

„Îţi urez La mulți ani pentru că porţi acest nume, şi fie ca Sfântul Gheorghe, pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi numai bucurii şi linişte interioară”.

„Felicitări cu ocazia acestei zile, îţi urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani, Gheorghe!”

„De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani!”

„Fie ca această zi să-şi deschidă poarta unui viitor plin de succese şi realizări. Sfântul Gheorghe al cărui nume îl porţi să te ocrotească şi să te călăuzească mereu. La Mulţi Ani!”

„Să fii mereu tânăr şi cu acelaşi spirit vesel. Viaţa să-ţi ofere clipe minunate şi bucurii nemaiîntâlnite. La mulţi ani fericiţi, Gheorghe!”

„În zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, îţi urez multă sănătate şi fericire.”

„Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani, Gheorghe!”

„Fie ca începând cu această zi toate necazurile să te ocolească, dragostea la tine în suflet să poposească fără să mai plece, să ai doar zile însorite şi pline de bucurie. La muţi ani, George!”

„La mulţi ani George şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu! În zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, îţi urez multă sănătate şi fericire!”

„Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească! La mulți ani, George!”

„Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi tot binele din lume.”

„Să ai parte numai de zile senine şi însorite! La mulți ani, Georgeta/Georgiana!”

„Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Gheorghe pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară. La mulți ani, Georgiana!”

„Tot ce-ţi doreşti, tot ce-ţi lipseşte şi-ţi foloseşte, sănătate, prieteni adevăraţi, şi multă bucurie! La mulți ani, Georgeta!”

„Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Gheorghe cât mai frumoasă! La mulți ani, Georgi!”

„Cu ocazia zilei Sfinţişorului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire.”

„La mulți ani, Georgeta! De ziua numelui tău îţi doresc să ai parte de succes, împliniri şi sănătate.”

„Sfântul Gheorghe al cărui nume îl porţi să te ocrotească şi să te călăuzească în viaţă. La mulți ani, Georgeta/Georgiana!”

Cele mai cunoscute tradiții de Sfântul Gheorghe

În credința populară, Sfântul Gheorghe mai este numit și SânGeorge sau Sângeorz, patronul naturii înverzite, al vegetației, vitelor și oilor.

Unul dintre cele mai răspândite și urmate obiceiuri de Sfântul Gheorghe este împodobirea casei cu plante care marchează renașterea naturii.

Astfel că, în Muntenia se folosesc crengi de stejar sau de păr, în Transilvania se pun fire de leuștean, în Banant se pun frunze de fag sau gorun. Se spune că aceste simboluri vegetale au rolul de a proteja gospodăria de spiritele rele.

Tot de Sfântul Gheorghe, o veche tradiție spune că, cine se scaldă înainte de răsăritul soarelui într-o apă curgătoare va avea noroc tot anul și va fi păzit de rele.

Gunoiul care este adunat în ziua de Sf. Gheorghe este bine să fie pus la rădăcina pomilor, deoarece aceștia vor rodi mai bine.

În ziua de Sfântul Gheorghe se adună de pe câmp plantele medicinale și se păstrează de-a lungul anului.

Se spune că cine doarme în ziua de Sf. Gheorghe ia somnul mieilor și va rămâne tot anul somnoros.

În anumite zone ale țării, în ziua de Sfântul Gheorghe, bărbații obișnuiesc să pună ramuri verzi la stâlpii porților, la ferestre, uși, grajduri și grădini. Ramurile se păstrau peste an și erau folosite împotriva diverselor boli.

Se mai spune că, dacă în această zi fetele mari priveau într-o găleată cu apă la miezul nopții, în ajunul Sfântului Gheorghe, acestea își puteau vedea ursitul.

Tot o tradiție veche spune că fetele obișnuiau să împletească cunune verzi pe care le presărau pe uliță. Dacă băieții pe care îi îndrăgeau călcau pe cunune, atunci acesta era semn că fetele urmau să se mărite în acel an.

O tradiție veche în anumite zone ală țării este urzicatul. Se spune că cine este urzicat în această zi va fi harnic, ager și sănătos toată vara.

O veche vorbă din popor spune că, dacă în ziua de Sfântul Gheorghe va fi rouă multă, acesta este un semn de bogăție, dacă este o zi ploioasă, atunci se va face grâul și fânul.

În dimineața de Sf. Gheorghe, femeile scoteau afară sculele de țesut, pentru a răsări soarele peste ele. Acesta era un semn că vor avea spor tot anul.

De Sfântul Gheorghe se obișnuia ca oamenii să se bată cu ramuri verzi ca să nu îi doară mijlocul.

Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Mucenic Gheorghe

„Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci folositor, neputincioșilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Tu, Mare Mucenic Gheorghe, care împreună cu cei fără de trup ești și toate le cunoști din timp și carele de purtătorii de nevoință ești cinstit, miluiește-ne pe noi păcătoșii.

Vino, Sfinte Gheorghe și luminează mintea mea, pentru ca să cunosc eu păcatele ce le-am săvârșit; mișcă inima mea ca să mă hotărăsc și să mă îndrept; ajută necredinței și slăbiciunei mele și scapă-mă cu harul tău de păcatele cele trupești și sufletești.

Totdeauna numele tău arată înălțimea rânduielilor tale, căci după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului.

De aceea cu laude te fericim pe tine Sfinte Gheorghe, care ai trecere în fața lui Dumnezeu Tatăl. Binecuvântează-ne pe noi și fă rugăciunile noastre să fie de folos. Amin”.

